Sevilla busca recuperar el gran jardín de la Expo del 92 después de 30 años, único en España con más de 500 especies distintas

El Jardín Americano fue uno de los espacios más simbólicos de la Exposición Universal de 1992 en La Cartuja. De tres hectáreas de tamaño, se creó como un jardín botánico único en España porque concentraba especies americanas de cerca de 500 variedades distintas en una zona ubicada entre la dársena del Guadalquivir, el Camino de los Descubrimientos, el auditorio Rocío Jurado y el Pabellón de la Navegación. Desde entonces han pasado más de 30 años en los que esta gran zona verde no ha vuelto a ser lo que era, acumulando años de abandono como otros muchos espacios del legado de la Expo. Por eso ahora se están dando los primeros pasos para redactar un proyecto de rehabilitación y recuperación integral del recinto.

El Ayuntamiento de Sevilla ha sacado a licitación el contrato de asistencia técnica que servirá para elaborar un documento que sirva como base para definir las actuaciones necesarias y dar arranque a las obras. El encargo está valorado en 43.560 euros, IVA incluido, que deberá estar listo en un plazo de seis meses para poder empezar la siguiente fase.

Este jardín, en aquellos años uno de los más exóticos de Europa, fue restaurado entre 2007 y 2010, pero según consta en el pliego consultado por este periódico estos trabajos de conservación resultaron insuficientes, con actuaciones puntuales o ligadas a la seguridad, como desbroces, podas o retirada de árboles peligrosos. De hecho, toda la zona verde alrededor del auditorio Rocío Jurado ha sido foco constante de incendios.

El Jardín Americano de Sevilla, ubicado en la isla de La Cartuja / Diputación de Sevilla

Por eso ahora el objetivo municipal es preparar el terreno para una intervención de mayor alcance, es decir, un futuro proyecto de obras que partirá de una estimación inicial de 800.000 euros de coste de ejecución material y deberá definir con detalle qué actuaciones son viables para devolver al jardín su diseño original, su valor botánico y su imagen como enclave emblemático de la Isla de la Cartuja.

Aunque el Jardín Americano está incluido en el contrato vigente de conservación, el propio Ayuntamiento admite que el mantenimiento ordinario no basta para devolverle "el nivel de ornato" que tuvo en su origen ni para resolver problemas estructurales y funcionales de varios de sus elementos más singulares, como el jardín vertical, el umbráculo y los estanques o láminas de agua.

Análisis del estado actual y actuaciones necesarias

La empresa adjudicataria tendrá que elaborar, en primer lugar, una memoria histórica del jardín. Ese trabajo tendrá que reconstruir el diseño original, la distribución de espacios, las especies vegetales empleadas en su plantación antes de la Expo y la planimetría inicial. Junto a ello, se exigirá un informe detallado del estado actual, con fotografías y una comparativa entre el jardín que se concibió y el que existe ahora, para determinar qué partes pueden recuperarse por completo, cuáles solo parcialmente y cuáles no. El pliego subraya además que el Servicio de Parques y Jardines no dispone apenas de documentación previa, por lo que buena parte de esa investigación recaerá sobre la adjudicataria.

Una vez aprobada esa fase inicial, llegará el anteproyecto, que deberá traducir ese análisis en propuestas concretas. En ese documento se fijarán las directrices de la futura recuperación, con memoria técnica, estudios específicos, redistribución de espacios, bocetos de cartelería y una estimación económica por capítulos. La idea es determinar hasta qué punto puede recuperarse el trazado original del Jardín Americano y cómo hacerlo de forma viable.

El Jardín Americano de Sevilla, ubicado en la isla de La Cartuja / Diputación de Sevilla

El proyecto de ejecución tendrá que recoger después todas las actuaciones necesarias para la restauración integral del espacio. Entre ellas figura la puesta a punto de la jardinería que aún permanece, la recuperación de los espacios ajardinados desaparecidos, la consolidación de los existentes, la reposición de parterres y delimitaciones originales y el ajardinamiento completo del recinto conforme a su diseño inicial.

Estanques, caminos, pérgolas y especies

Uno de los bloques más importantes será el relacionado con el agua. El pliego obliga a estudiar el estado de las láminas de agua y a proponer soluciones para sus instalaciones hidráulicas. También tendrá un peso destacado la recuperación de varios de los elementos más reconocibles del recinto. Habrá que analizar la estructura de la jardinería vertical para detectar posibles inestabilidades y plantear su consolidación, incluyendo después la nueva plantación y el sistema de riego.

El Jardín Americano de Sevilla, ubicado en la isla de La Cartuja / Diputación de Sevilla

Del mismo modo, se exige un estudio específico para reparar y estabilizar el umbráculo, una de las piezas más características del jardín, de unos 1.700 metros cuadrados y hasta ocho metros de altura, formado por una estructura y lamas de madera que generan sombra para especies tropicales y subtropicales.

La futura intervención abarcará además la rehabilitación de caminos y zonas pavimentadas, la restitución de viales originales, la recuperación de áreas verdes ocupadas por recorridos intermedios que no pertenecían al diseño primitivo, así como el estudio del cerramiento, las barandillas, las pérgolas y otros elementos metálicos, con su reparación o sustitución si fuera necesario. A eso se añadirá una revisión completa del sistema de riego, para decidir si puede reaprovecharse parte del actual o si es preciso implantar una nueva instalación adaptada al jardín que se proyecte. El encargo también contempla el diseño de una nueva cartelería de denominación, usos y contenido botánico, aunque en esta fase solo se proyectará su diseño y materiales, no su ejecución material.

La empresa adjudicataria deberá ir entregando la documentación por fases: dos meses para la memoria histórica y el diagnóstico, dos meses más para el anteproyecto, un mes para redactar el proyecto de ejecución y otro mes para introducir correcciones tras la supervisión de Urbanismo, si fueran necesarias.