Tussam reordena sus líneas en Sevilla Este a la espera del metro: adiós a la LE, ampliación y refuerzo del tranvibús y conexión con el Hospital Macarena

Quedarán pocas personas en Sevilla que no hayan oído hablar del tranvibús. Este nuevo autobús, estrenado en septiembre de 2025, diseñado especialmente para conectar a los vecinos de Sevilla Este y Torreblanca con el centro de la ciudad, es el causante de buena parte de las obras que se están produciendo en el entorno de las Setas de la Encarnación y la Plaza del Duque, tras tener levantadas durante meses las principales arterias de Sevilla Este. También ha sido el gran estreno de esta Feria de Abril en materia de movilidad, modificando su recorrido para llegar hasta la contraportada. Y ahora el Ayuntamiento, con los datos de viajeros en la mano, que han doblado prácticamente los de la LE en esta semana en 2025, ha optado por ampliar su trayecto y situar su última parada en el Prado de San Sebastián, lo cual tiene una consecuencia paralela: adiós a la Línea Exprés Sevilla Este – Prado de San Sebastián a partir del lunes. Sus autobuses pasarán a integrarse en el servicio de tranvibús y a realizar el mismo recorrido.

Hasta el momento, el también denominado TB1 o bus de tránsito rápido llegaba hasta Nervión. Desde su inicio en Sevilla Este, avanzaba por el carril exclusivo hasta la estación de Santa Justa, para continuar dentro del tráfico normal hasta Nervión, junto al resto de autobuses. Sin embargo, hasta que finalmente llegue al Duque después de verano, el Gobierno de José Luis Sanz ha decidido que el tranvibús también llegue hasta el Prado de San Sebastián, y apoyándose en esta medida que entra en vigor este 27 de abril, elimina la LE como ruta propia. Pasará a integrarse por completo en el tranvibús.

Esta Línea Este se puso en marcha en septiembre de 2017, y era una de las principales opciones de movilidad de uno de los distritos más poblados de la ciudad (actualmente junto a la B4, 22, 27 y la recién estrenada 60 hasta el Hospital Macarena). Esta ruta pasaba por la avenida La Aeronáutica, la avenida de las Ciencias, la avenida Alcalde Luis Uruñuela, José María Javierre (Los Arcos), Gran Plaza, el Sánchez-Pizjuán, Apeadero de San Bernardo y Prado de San Sebastián. Sin embargo, con la ampliación del tranvibús el Ayuntamiento considera que no es operativo porque van a coincidir en un 80% de las paradas y el recorrido. De esta forma, se considera más eficiente incorporar todos los vehículos de la LE en el tranvibús.

"Esta decisión técnica se fundamenta en la coincidencia de casi el 80% del recorrido y las paradas de ambas líneas, lo que obligaba a una duplicidad innecesaria que ahora se resuelve a favor de un servicio más ágil, puntual robusto y moderno", explicaba este viernes el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel. Ahora, el tranvibús no pasará por Gran Plaza, pero sí calcará prácticamente el resto del recorrido añadiendo más paradas en la recta final, deteniéndose en el Prado de San Sebastián y en el apeadero de San Bernardo.

Así quedará el nuevo tranvibús hasta llegar al Duque

La nueva ampliación del tranvibús tiene como objetivo "optimizar la conectividad del distrito Sevilla Este-Torreblanca-Alcosa con los principales nodos intermodales de la ciudad del Prado de San Sebastián antes de que concluyan las obras de la fase 2 de ampliación del BTR y su llegada definitiva a la Plaza del Duque prevista para finales de septiembre". "Al extender el recorrido desde la actual parada de Nervión hasta el Prado de San Sebastián, garantizamos una conexión directa con el Metro de Sevilla, el Metrocentro y las líneas de cercanías en San Bernardo, facilitando así la intermodalidad con Metro, Tranvía, autobuses metropolitanos… para miles de trabajadores y estudiantes", continuaba explicando Pimentel.

Así, el nuevo servicio ampliado de la TB1 hasta el Prado de San Sebastián funcionará de lunes a domingo, cubriendo el horario habitual de la red (de 6.00 a 23.30 horas). En las horas de máxima demanda, la línea contará con 12 vehículos articulados de última generación, permitiendo una frecuencia de paso de tan solo 7 minutos. En términos de oferta global, se pondrán a disposición de los sevillanos 236 expediciones por sentido cada día laborable, lo que se traduce en una capacidad total de 28.000 plazas diarias.

Esta decisión se completará cuando finalicen las obras que permitirán su recorrido desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque. El tranvibús parte de la avenida La Aeronáutica y para llegar al centro sigue por Avenida de Las Ciencias (Flor de Salvia), Avenida de Las Ciencias (Emilio Lemos), Palacio de Congresos, Luis Uruñuela (Apeadero), Luis Uruñuela (Las Gondolas), Montes Sierra (SE-30), Montes Sierra (Santa Clara), Ada (Los Arcos), Efeso (San Pablo), Kansas City (Palacio de Deportes), Kansas City (El Greco), Kansas City (Céfiro) y Luis de Morales (Luis Montoto).

Además, los autobuses de la LE tendrán que adaptarse al funcionamiento del tranvibús, es decir, tendrán que cambiar técnicamente para poder circular por el carril exclusivo. Quedan plenamente integrados en el formato BTR (TB1), con lo cual "se consigue un mayor uso del carril segregado, contribuyendo a descongestionar los carriles de uso general", ha indicado el delegado.

Una decisión que llega tras su ampliación hasta la Feria

"Tras el éxito de la prueba en Feria", comienza la información difundida por el Ayuntamiento. Según informaba este viernes, la línea TB1 Sevilla Este – Contraportada transportó el jueves a 23.822 viajeros, un 80% más que el mismo día del año pasado con la LE, que se estrenó hasta el Real en 2025.

El Gobierno de Sanz justifica que a implantación de esta medida, que ya se encontraba en estudio técnico por parte de Tussam, viene refrendada "por los excelentes datos de viajeros que han usado la línea TB1 durante la Feria en su recorrido hasta la contraportada, llegando a transportar diariamente más de 24.000 usuarios".

Según Pimentel, "la consolidación de esta ampliación no es un hecho aislado, sino una respuesta técnica a la demanda de los usuarios". “La experiencia durante la semana de Feria está demostrando que debemos mejorar y hacer más eficiente la línea BTR", abundaba el concejal del PP.

Lo cierto es que los vecinos de Sevilla Este reclaman como solución principal para sus problemas de movilidad la llegada de la línea 2 del Metro de Sevilla, que permitiría una conexión más rápida con el centro evitando todos los problemas de tráfico que acumulan las salidas por carretera desde el distrito. Mientras tanto, tendrán que conformarse con el tranvibús, ahora ya sin la alternativa de la LE.