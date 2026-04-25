Vivir la Feria, los siete días y hasta que el cuerpo aguante: en Sevilla todo es posible

"Vivir la Feria, los siete días, Sevilla mía, que no es frecuente tanta alegría, cruzando un puente". Las sevillanas, estas son de Albahaca, dictan verdades. Con mucha menos gente, sin bullicio por las calles del Real, con una temperatura perfecta… el paseo de este sábado en la Feria de Sevilla era una delicia. Muchos pequeños disfrutaron y se veía ambiente de un día en familia en la mayoría de los casos. Menos aglomeraciones, todo más cómodo y menos riesgos en una fiesta que acusa el cansancio de tantas horas y con tanta intensidad. Ni la amenaza de lluvia disuadió a quienes les quedaban ganas.

Sábado de Feria de Abril en Sevilla. / Irene Meritxell

Aún queda el domingo de los fuegos y seguro que hay quien piensa aprovechar hasta las últimas horas del fin de semana, aunque con la entrada del nuevo siglo perdiéramos un Lunes de Resaca que devolvía a la vida real de forma menos abrupta. Eso sí, ahora que en las redes se pueden leer a todos los ignorantes con focos y altavoces habría que aguantar como se dispara el tópico si ese festivo volviera al calendario. Porque deberían saber que ni los sevillanos nos damos de baja médica para ir a la feria, de hecho Andalucía atesora una de las cifras más baja de absentismo laboral de España, ni tenemos más festivos que el resto del país. Nueve nacionales, tres autonómicos y dos que cada ayuntamiento puede fijar dónde quiera en el calendario. Nos queda el Corpus, el 4 de junio.

Sábado de Feria de Abril en Sevilla. / Irene Meritxell

Antes de que la vida ordinaria vuelva a instalarse en la ciudad y dejemos atrás el brillo de la Feria, queda demostrado que cada vez la gente se acuerda menos del formato de sábado a sábado. El debate parece superado y el de la ampliación de la feria, asentado. Hay muchos contando las décadas que hace que se inscribieron en el registro para solicitar caseta, convencidos de que con las 200 nuevas que el alcalde José Luis Sanz ha prometido para 2027 le toca tener una en la próxima edición. Eso sí que debe ser sentir la presión en año electoral porque las municipales tocarán en mayo de 2027 y esa promesa es de las que mucha gente en la ciudad no olvida. La gestión de las expectativas en la Feria es importante y defraudarlas una losa.

"Sí o sí" ha dicho Sanz que habrá una Feria con un recinto ampliado hacia Los Gordales, en suelo del Gobierno y que debe autorizar el Ministerio de Hacienda. Si tienen que ir a los tribunales, irá, insiste el regidor hispalense. La próxima feria toca del martes 13 al domingo 18 de abril de 2027. Incluso con lagunas jurídicas, con una fórmula inédita de concesión por 28 años a una empresa privada la gestión de la nueva parcela con la que se extienda el Real, no cabe duda de que los sevillanos apoyan esa ampliación y esta vez sin referéndum para decidir. Si de verdad el alcalde quiere llegar con esa promesa cumplida, el mismo lunes tiene que marcarlo entre sus prioridades porque será difícil cumplir con los plazos de un proyecto que de momento no es más que un anuncio.

Éxito de Tussam

También esta Feria ha servido para recordar que hasta las palabras que la nombran guardan historia. Nos recordó la Real Academia Española que la palabra "real", usada en referencia al campo donde se celebra una feria, proviene del árabe hispánico «raḥál» ‘majada’, ‘aldea’ y este a su vez de «raḥl» ‘punto de acampada’. Y recibió la academia un sinfín de mensajes de quienes deben de sentirse descendientes directos del Cid tratando de corregir a quienes velan por el buen uso y la unidad del español.

Un millón de pasajeros desplazados en Tussam al Real dan cuenta del éxito de la empresa de transportes municipal. Quien tiene un lanzadera cerca de casa, tiene un tesoro. El funcionamiento de los autobuses ha sido impecable durante la semana.

Más de 3.000 efectivos de seguridad encargados de proteger la Feria de Sevilla y mecanismos para reforzar la prevención como cámaras de videovigilancia y drones han permitido que, hasta el sábado, los incidentes diarios hayan sido solventados con celeridad y sin que haya que lamentar ninguna tragedia.

Las imágenes del accidente en una de las atracciones de la calle del Infierno demuestran que, a veces, podemos pensar que los milagros existen cuando se lee el resultado de cuatro heridos leves. Las 700 personas desalojadas de una caseta a oscuras por problemas con el cuadro eléctrico y pasadas las tres de la madrugada da cuenta también de lo necesario que es controlar aforos y cumplimiento de las normas. A las seis de la mañana la Feria se acaba aunque a algunos, a los más jóvenes, les encantaría tener casetas discotecas hasta más tarde.

"Venirse, de los mejores días hoy, de verdad. Tranquilo. Maravilloso", dice un audio en el Whatsapp del móvil. Es sábado. Vivir la Feria, los siete días, es posible en Sevilla. Casetas abiertas, amigos, familia y ese 'invito yo' que corre de boca en boca. Porque la Feria, cuando es de verdad, no va de lo que tienes, sino de lo que das. Queda un domingo por delante.