El Ayuntamiento de Sevilla refuerza su Registro General para aliviar el atasco por el decreto de regularización de inmigrantes

Desde el pasado lunes, el Registro General de Sevilla ha acumulado largas colas de extranjeros interesados en regularizar su situación. Hasta tal punto, que algunos sindicatos denunciaron el "colapso" en esta oficina -ubicada en el Prado de San Sebastián- debido a "la falta de refuerzos de personal". Ante eso, el Gobierno local ha decidido nombrar a tres auxiliares administrativos a este servicio para poder sacar adelante todo este trabajo, tal como ha podido saber El Correo de Andalucía y confirman fuentes municipales.

Desde el Ayuntamiento defendían el pasado lunes a este periódico que todo estaba funcionando con "normalidad". Un día después, la dirección de Recursos Humanos emitió una resolución para dar apoyo al Registro General con tres auxiliares administrativos "procedentes de la bolsa de interinos", según apuntan desde el Consistorio. Una medida con la que se pretende reforzar el servicio ante las filas de migrantes que se han formado en las últimas jornadas.

No obstante, aún no se ha podido comprobar con exactitud el alcance de estas incorporaciones: el pasado miércoles fue festivo local en Sevilla, y este viernes tampoco ha abierto la oficina, ya que en el calendario del Ayuntamiento está establecido como no laborable. Desde el Gobierno local trasladaron a este medio que había "margen suficiente" para atender estas peticiones, dado que el plazo es hasta junio.

"Colapsos" y "avalanchas" de usuarios

Antes de que se reforzara el Registro con tres nuevos profesionales, varias organizaciones sindicales denunciaron la situación que se vivía en esta oficina. "En las puertas del Registro Central se está concentrando en estos días un número ingente de personas, generando una afluencia masiva que está desbordando por completo la capacidad de atención del servicio", señalaron en un comunicado conjunto el Sindicato Profesional de Policías Municipales (Sppme-A), el Sindicato de Empleados Municipales (SEM) y el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB).

"El volumen de atenciones en estas jornadas duplica e incluso triplica la carga habitual diaria", subrayó el pasado martes esta coalición sindical. "Esta acumulación de personas y los tiempos de espera están generando un clima de creciente tensión, que puede derivar en conflictos tanto entre los propios usuarios como en la interacción con el personal municipal, que se encuentra sometido a una presión extraordinaria sin los medios adecuados para afrontarla".

"Es de juzgado de guardia que nadie del Gobierno municipal tuviera la más mínima previsión de lo que podría pasar. Y no se puede decir que el Gobierno central haya llevado este proceso de manera secreta", criticó por su parte UGT también el pasado martes. "O quizá una cuestión todavía más maquiavélica, que querían que pasara lo que está pasando, y de esa forma arrojar la culpa del caos sobre los hombros de los cientos de hombres y mujeres que solo buscan regularizar su situación administrativa en nuestro país para llevar una vida más digna".