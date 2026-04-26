La gran zona comercial del Higuerón Sur se ampliará con un nuevo edificio de 15.000 metros cuadrados y tres plantas

Una nueva zona comercial llegará al norte de Sevilla, concretamente al área del Higuerón Sur. La Gerencia de Urbanismo ha recibido un avance del Estudio de Ordenación presentado por la promotora inmobiliaria Bogaris para levantar un centro comercial de 15.000 metros cuadrados. Estará ubicado en una parcela de suelo de una superficie de 17.641 m² con planta baja y dos en altura, que ahora mismo no tiene edificaciones ni construcciones y únicamente cuenta con plantaciones destinadas al uso agrícola y una vegetación que crece sin cuidar dentro del perímetro vallado. Este proyecto aterrizará en una ubicación de la ciudad en pleno desarrollo, donde Bogaris ya está ejecutando la ampliación de 16.800 metros cuadrados del Parque Comercial Sevilla Norte y se está impulsando la construcción del Distrito Tecnológico con 2.500 viviendas y oficinas.

El avance del Estudio de Ordenación promovido por Bogaris, y redactado por Buró4 Arquitectos, pretende definir los usos y configuración del suelo comprendido entre las calles Luna, Titán, Ganímedes y Fobos de Sevilla, proponiendo el cambio de uso de dos parcelas para terciario e industrial a gran superficie minorista, asemejándolo al uso predominante de su zona. Según el documento consultado por El Correo de Andalucía, se ha optado por una alternativa que propone "la regeneración integral del ámbito, sustituyendo usos potencialmente obsoletos por un equipamiento comercial de rango superior en sinergia con los existentes que actúan como dinamizador económico".

Parcela del Higuerón Sur donde Bogaris quiere levantar una nueva zona comercial en Sevilla / Bogaris / Urbanismo

Bogaris se encuentra acometiendo la segunda fase de ampliación del parque. La primera apertura al público fue un supermercado Lidl en el mes de mayo de 2025. Y en esta primera mitad de 2026 es el turno del operador de descuento no alimentario Action, el operador de productos para mascotas Guaw, la restauración de pollo frito Popeyes y la cadena de gimnasios Planet Fitness. El parque comercial Bogaris Sevilla Norte se inauguró en 2013 con la apertura del primer Costco Wholesale de Europa continental, acompañado por operadores como Bricodepot y McDonald’s.

El parque ya es el principal referente comercial de esta zona de la ciudad, pero se considera que esta nueva alternativa "es la única que afronta y da solución efectiva a los problemas centrales identificados: el déficit comercial estructural del arco norte y la nueva demanda generada por el desarrollo residencial previsto en resto de desarrollo, entre los que destaca Higuerón Norte", Además, "aprovecha la oportunidad única de consolidar una centralidad comercial planificada, optimizando las infraestructuras existentes y generando el máximo beneficio social y territorial con la intervención".

Parcela del Higuerón Sur donde Bogaris quiere levantar una nueva zona comercial en Sevilla / Bogaris / Urbanismo

Una zona bien conectada que demanda comercios

Según describe el Estudio de Ordenación, esta zona comercial se encuentra en la zona norte de Sevilla, donde están los distritos Norte y Macarena, con más de 150.000 habitantes (aproximadamente al 20% de la población de la ciudad) y a los que se suma un área de influencia metropolitana inmediata que supera los 80.000 residentes.

Por un lado, se observa un déficit estructural y crónico en la dotación de equipamientos comerciales de gran superficie, cuantificado en aproximadamente 200.000 m² de superficie comercial. Esta situación genera dependencia funcional de otras áreas urbanas; un incremento de la movilidad motorizada forzosa, con los consiguientes impactos ambientales y de congestión; o la fractura socioeconómica y territorial, al privar a esta área de un equipamiento básico para la calidad de vida y el dinamismo económico. Mientras, otros sectores de la ciudad (sur, este y oeste) cuentan con una oferta consolidada y saturada.

Parcela del Higuerón Sur donde Bogaris quiere levantar una nueva zona comercial en Sevilla / Bogaris / Urbanismo

Dará servicio a los futuros residentes del Distrito Tecnológico

Como punto a favor, se encuentra en una zona estratégica y con buenas comunicaciones, como la SE-20, la carretera de Brenes o el nuevo acceso norte (Carretera A-8009). Además, está en uno de los ámbitos de expansión planificada de la ciudad, destinada a absorber nuevos complejos industriales, logísticos, terciarios y también, en ciertos casos, residenciales. Es el caso de Pino Montano, barrio ya consolidado de Sevilla, de los más poblados, pero que seguirá creciendo por ejemplo con la llegada de la línea 3 de metro.

Y en el Higuerón Norte está previsto el desarrollo del Distrito Tecnológico, que podría aprovecharse de esta zona comercial. El alcalde ya habló de este nuevo barrio como "uno de los desarrollos urbanísticos más importantes de España y el más importante de Andalucía". Se encuentra en terrenos agrícolas que Iberdrola Inmobiliaria, la propietaria de los suelos, se encargará de transformar para construir 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes, carriles bici y hasta una parada de metro de la línea 3. Todo esto, como ya informó El Correo de Andalucía, le costará a la filial de la multinacional energética un total de 689.409.088,96 euros.