Cuidado con avisar de la presencia de un radar: la DGT avisa a los conductores sevillanos de que le puede costar 200 euros de multa y 3 puntos del carnet

Utilizar las luces del vehículo para hacer ráfagas al resto de conductores y avisar de la presencia de controles de tráfico o radares puede salir caro para quien lo realice en las carreteras de la provincia de Málaga y de todo el país. Así lo ha indicado la Dirección General de Tráfico (DGT) y el Reglamento General de Circulación, que establece multas de 200 euros, además de la pérdida de 3 puntos del carnet por esta acción.

Sin embargo, estas sanciones se pueden elevar hasta los 30.000 euros de multa para quienes creen grupos organizados de comunicación con la finalidad de eludir estos controles.

Los motivos por los que esta práctica está prohibida en la carretera

Esto se produce porque, aunque muchos conductores realizan estas ráfagas como un gesto de solidaridad y aviso al resto de usuarios de la vía, se trata de un acto considerado ilegal y grave por los peligros que entraña en la carretera.

Radares / EP

De ese modo, estas señales de luz pueden ocasionar problemas y accidentes en la carretera tanto por deslumbramientos de los conductores que reciban estas ráfagas, como por la dificultad que supone para los agentes de tráfico realizar los controles para atrapar a conductores temerarios o imprudentes, o que se encuentren bajo los efectos de ciertas sustancias.

El reglamento prohíbe usar las luces con estos fines

"Se prohíbe el empleo alternativo, en forma de destellos de la luz de largo alcance o de carretera y de la luz de corto alcance o de cruce, con finalidades distintas a las previstas", asegura el Reglamento General de Circulación sobre estas señales en la carretera que pueden ocasionar a quienes lo realicen una multa de 100 euros.

Una sanción que se eleva hasta los 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet para aquellas personas que utilicen mecanismos o sistemas para detectar la vigilancia de los agentes de tráfico y los radares con la finalidad de esquivarlos.

Lo que dice la norma sobre señales y mecanismos para esquivar controles

De ese modo, el Reglamento General de Circulación establece: "Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico, o que se emitan o hagan señales con dicha finalidad, así como la utilización de mecanismos de detección de radar".

Sin embargo, tal y como destacan las autoridades de tráfico, en estos casos es necesario diferenciar el tipo de radar que registra este método, ya que no en todos los casos se considera esta práctica como ilegal ni está tipificada con la misma sanción.

Qué métodos sí son legales y cuáles no

Entre las distintas modalidades se encuentran las aplicaciones o sistemas que avisan de la ubicación exacta de un radar fijo, como podría ser Google Maps.

En este caso, su uso sería legal y no supondría ninguna sanción al incluir en sus registros información pública que difunde abiertamente la DGT en su propia página web.

Pero la cosa cambia cuando se trata de la ubicación exacta de un radar móvil, algo que sí es ilícito ya que la DGT publica los tramos en los que se suelen situar, pero no su punto kilométrico exacto.

La ubicación exacta de radares móviles sí está sancionada

Por ello, los medios que sirvan para alertar de esta ubicación concreta sí se consideran ilegales, y su uso supone una multa de 200 euros y la pérdida de 3 puntos del carnet.

Unas sanciones que se elevan hasta los 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet para los conductores que utilicen inhibidores y los talleres que los instalen.

Estos sistemas se encargan no solo de rastrear los radares tanto fijos como móviles, sino de inutilizarlos y anular su funcionamiento.

Los grupos para avisar de controles pueden costar hasta 30.000 euros

Por su parte, las sanciones más graves están destinadas a aquellas personas que administren y creen grupos organizados de comunicación para revelar la ubicación exacta de estos radares o controles policiales, una práctica que puede ocasionarles hasta 30.000 euros de multa.

Un dispositivo ROCA de la Guardia Civil durante un control de tráfico, en una imagen de archivo / A.J. González

Esto se debe a que, con este tipo de prácticas, se dificulta la labor de los agentes y las autoridades para perseguir las conductas temerarias al volante lo que, a su vez, puede ocasionar graves consecuencias para los ciudadanos que se encuentren en la carretera.