Detenido un hombre por presunta agresión sexual y lesionar a cuatro policías en la Feria de Sevilla

El Sábado de Feria fue de los días menos transitados en el Real junto al Lunes de Pescaíto, y por tanto predominó la tranquilidad. No obstante, el lunar vuelve a estar, como ya pasara en la madrugada del viernes al sábado, en otro caso de violencia, en este ocasión sexual. Según ha informado el Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Local detuvo en torno a las 3.40 horas a un varón por "supuesta agresión sexual".

Además, este hombre, que fue detenido en la calle Gitanillo de Triana, también atentó contra la autoridad, intentando resistirse y lesionando a cuatro agentes. Este viernes, en torno a las 4.25 horas de la madrugada, un agente tutor de la Policía Local ya tuvo que atender a una menor que denunciaba haber sufrido una agresión por violencia de género.

El Centro de Control gestionó a lo largo del sábado un total de 309 incidencias y 58 consultas de antecedentes y otros datos de interés en toda la ciudad. Entre las más destacadas, a las 7.50 horas de esta mañana hubo otro detenido por atentado a agentes de la autoridad en la Av. Flota de Indias. El detenido estaba irrumpiendo en la avenida provocando graves riesgos para su integridad y la seguridad del tráfico. Según ha informado el Ayuntamiento, cuando los agentes trataron de apartarle, acometió contra ellos de forma violenta.

Se han instruido en total una decena de diligencias por diferentes asuntos con cuatro detenidos (uno por agresión sexual, dos por atentado a agentes de la autoridad y uno por robo), así como cinco por tráfico.

Además, todas las casetas municipales cumplieron anoche con el horario establecido. Y por incumplimiento de horario se intervino tras la denuncia a dos casetas, y se desalojaron otras 3 casetas, así como una atracción en la calle del Infierno.

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