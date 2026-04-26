La DGT informa de retenciones de 12 kilómetros en la AP-4 dirección Sevilla
La DGT registra circulación irregular entre Lebrija y Las Cabezas de San Juan, en sentido Sevilla
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha registrado este domingo 26 de abril incidencias principalmente en la autopista AP-4 dirección Sevilla durante la tarde, coincidiendo con la operación retorno y el aumento de desplazamientos hacia la capital andaluza.
La incidencia más destacada de los accesos a la capital se localiza en la AP-4, en la provincia de Sevilla, donde a las 19.06 horas se notificaba una retención con nivel amarillo por circulación irregular. La congestión afecta al tramo comprendido entre el kilómetro 56, a la altura de Lebrija, y el kilómetro 44, en Las Cabezas de San Juan, en sentido decreciente de la kilometración, es decir, en dirección Sevilla.
Tráfico complicado en la AP-4
Según los datos facilitados por la DGT, la retención se debe a la alta intensidad de circulación en este punto de la autopista, una vía habitual de entrada a Sevilla desde la provincia de Cádiz y el Bajo Guadalquivir. La circulación en la zona se mantiene irregular y puede provocar demoras para los conductores que regresen hacia la capital.
También se ha registrado una incidencia en la A-49, en la provincia de Sevilla, a la altura de Bormujos. En concreto, a las 19.09 horas, Tráfico informaba de un obstáculo fijo en el kilómetro 7, también en sentido decreciente de la kilometración, hacia Sevilla, un incidente que ha provocado el cierre del arcén.
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