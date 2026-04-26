La falta de docentes en Andalucía se agrava: el 40% de los profesores tiene más de 50 años y el 7% no llega a los 30

Andalucía afronta el relevo generacional de su profesorado con una base más débil que la del resto de Europa. Entre el 36% y el 38% de los docentes supera los 50 años y se acerca, por tanto, al final de su vida laboral, mientras que solo el 7,5% tiene menos de 30. La distancia con el contexto europeo agrava el diagnóstico: en el conjunto de países de referencia, los menores de 30 años representan entre el 10% y el 12% del profesorado y el grupo de mayores de 50 se sitúa en el 34%. El desequilibrio, advierten los expertos, compromete la reposición de las jubilaciones previstas en los próximos años. “No se van a cubrir las plazas de jubilaciones. Estamos mucho peor que en el resto de Europa, y eso hará que falten muchos más docentes en el futuro”, resume Francisco Borge, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla y promotor del Informe mundial sobre el personal docente, presentado este lunes en la Hispalense por la Unesco y la Fundación SM, una entidad educativa española sin ánimo de lucro.

En Andalucía faltan docentes y, en un futuro a medio plazo, el escenario empeorará: se espera que aumente el volumen de plazas sin cubrir en los colegios e institutos. Es una de las conclusiones sobre un estudio que analiza el escenario mundial del profesorado y pone en evidencia la escasez de profesores a nivel global. El principal mensaje del trabajo pone sobre la mesa que en Primaria y Secundaria faltarán 44 millones de profesores en 2030. El panorama genera "incertidumbre" porque, entre otros factores, la tasa de docentes que abandona la profesión casi se ha duplicado en los últimos años, pasando del 4,6 % a más del 9 % entre 2015 y 2022.

"Son varios los problemas que confluyen en un embudo. Por una parte, la abundancia de interinidades en Andalucía. Aunque hace dos años se hizo una gran oposición de estabilización de plazas, siguen habiendo muchos interinos con contratos puntuales. Eso lleva a las malas condiciones laborales que hacen que muchos profesores jóvenes dejen la profesión y cambien de oficio. Y, por último, están las oposiciones: la preparación de los aspirantes no suele ser la idónea y el examen es muy complejo, por eso se quedan tantas plazas sin cubrir", explica Borge en una conversación con El Correo de Andalucía.

Este abandono del oficio, que para los expertos se conoce como la "tasa de atrición", es consecuencia de la "sobrecarga laboral, los bajos salarios y la falta de reconocimiento" tanto en Primaria como en Secundaria. En este sentido, el escenario nacional, tal como apuntan los expertos, se asemeja al autonómico: el documento alerta de que más del 20% del profesorado en España trabaja con contratos anuales o de duración determinada, un porcentaje que se extrapola a la comunidad andaluza. Entre las principales especialidades con menor tasa de cobertura destacan Matemáticas como el resto de la rama STEM (Ciencia, Tecnología e Ingeniería) así como las que pertenecen a Humanidades.

Tenemos muchos docentes que están opositando para titulaciones que apenas tienen demanda

Matemáticas, Informática o Filosofía arrastran vacantes sin cubrir

"Hay que tener en cuenta que se produce una gran contradicción. Tenemos muchos docentes que están opositando para titulaciones que apenas tienen demanda. Deberíamos, antes de presentarnos, preguntarnos cuáles son las especialidades donde hay más demanda", reflexiona el profesor de la Hispalense. Sobre esto, cabe recordar que en las últimas oposiciones de 2025, según la Consejería de Educación, quedaron 571 plazas sin cubrir, lo que representa, aproximadamente, el 7 % de las convocadas.

Del total de plazas vacías, el 83% corresponden a tres especialidades del Cuerpo de Secundaria: Matemáticas, con 209 plazas sin cubrir de 400 ofertadas (52 %) e Informática, con 176 de 428 (41 %). Estos datos reflejan la dificultad del proceso selectivo en estas áreas y la elevada demanda de profesionales, especialmente en Matemáticas, donde más de la mitad de las plazas ofrecidas no se cubrieron. Otras áreas como Formación Profesional o Filosofía también alertan de la falta de profesorado para impartirlas. En las mismas oposiciones docentes, a tenor de los datos de la Junta de Comunidades, quedaron vacantes un número significativo de plazas en las especialidades de Humanidades. En Filosofía se registraron 89 plazas sin cubrir de 232 ofertadas (38 %); en Latín, 21 de 50 (42 %), y en Griego, 5 de 20 (25 %). En Filosofía y Latín, más de un tercio de las plazas ofertadas quedaron sin cubrir, lo que evidencia las dificultades para completar la plantilla de estas especialidades en todos los centros educativos andaluces, al igual que en el resto de España.

En las últimas oposiciones andaluzas, el 52% de las plazas de Matemáticas, el 41% de Informática y el 38% de Filosofía quedaron sin cubrir

"En las modalidades STEM, también hay que tener en cuenta que está creciendo mucho la oferta en trabajos de análisis de datos, Big Data e inteligencia artificial, y el atractivo salarial de sectores empresariales, como el sector tecnológico, banca y finanzas, consultoría o informática, está dejando a las escuelas sin docentes de estas disciplinas", sostiene el profesor, a lo que añade: "Durante el debate de este lunes sobre el informe, le preguntamos a todos los alumnos de Educación presentes en la sala cuántos querrían dedicarse a la docencia, y nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que eran una minoría".

"Muy pocos docentes quieren dedicarse a la dirección de centros"

Según el profesor Borge, durante la próxima década, la escasez actual de profesores en modalidades como Matemáticas o Humanidades se extenderá a otras especialidades y a otros puestos de trabajo, como las direcciones de los colegios. "Muy pocos docentes quieren dedicarse a la dirección de centros porque cuesta muchísimo encontrar a voluntarios que estén dispuestos a tener mayor responsabilidad, trabajar más y tener menos margen de conciliación", abunda el profesor.

Tal como explica Borge, es la primera vez que una universidad pública se "aventura" a trabajar un informe de este calibre. "Nuestro objetivo es trabajar con los alumnos la escasez de profesores y el aumento de la tasa de abandono de la profesión y con los materiales audiovisuales que estamos preparando con ellos los vamos a llevar a congresos para divulgar y dar a conocer unos datos que, por norma general, la población desconoce".