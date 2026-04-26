Así será el plan de desmontaje 'expres' de la Feria: cortes de tráfico y horas

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado del proceso de desmontaje de la Feria de Abril 2026 a partir de la madrugada de este lunes y hasta las 06.30 horas de la mañana, cuando la zona volverá al tráfico habitual fuera ya de esta semana festiva.

El desmontaje de la Feria arrancará tras los fuegos artificiales

El dispositivo arrancará entre las 22.30 y las 23.30 horas, con la retirada de basura por parte de los caseteros. A continuación, entre las 22.30 y la 01.30 horas, Lipasam procederá a la limpieza del recinto ferial. A las 00.00 horas tendrá lugar el espectáculo de fuegos artificiales, que marcará el cierre de la Feria.

El acceso de vehículos para el desmontaje comenzará de forma escalonada. Entre la 01.30 y las 04.30 horas entrará el 50% de los camiones de más de 18 toneladas, en una primera caravana que accederá por la avenida Juan Pablo II. A las 02.00 horas podrán entrar los camiones de menos de 18 toneladas, que lo harán por Rubén Darío. Posteriormente, a las 04.30 horas, se permitirá la entrada del otro 50% de los camiones de más de 18 toneladas, en una segunda caravana también por Juan Pablo II.

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El plan especial de tráfico finalizará a las 06.30 horas, momento en el que se abrirá al tráfico la avenida Juan Pablo II y el resto de vías afectadas recuperarán su ordenación habitual. Más tarde, a las 13.00 horas, está prevista la salida de los camiones de menos de 18 toneladas, mientras que entre las 13.00 y las 16.00 horas Lipasam volverá al recinto para nuevas labores de limpieza. El desmontaje de las casetas comenzará a partir de las 16.00 horas.