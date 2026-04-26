El tranvibús estrena nuevo recorrido este lunes: estas son las nuevas paradas de ida y vuelta entre Sevilla Este y el Prado

El tranvibús está de estreno este lunes. Como anunció el Ayuntamiento de Sevilla el pasado viernes, desde este 27 de abril absorbe los autobuses de la línea LE y traslada su terminal hasta el Prado de San Sebastián. Después de la prueba realizada en la Feria ampliando su recorrido hasta la contraportada, con gran éxito en cuanto a viajeros en comparación con la LE, finalmente el tranvibús se refuerza y deja de terminar en Nervión. Esta medida implica una reestructuración de su itinerario y sus paradas tanto en el recorrido de ida desde Sevilla Este hasta el centro como a la vuelta.

La LE dejará de pasar por Sevilla Este y Torreblanca tal como estaba concebida. El Gobierno de José Luis Sanz explicó que iba a compartir con el tranvibús el 80% del recorrido y las paradas con la ampliación del denominado bús de tránsito rápido. Sus autobuses no desaparecen, lo que hace Tussam es integrarlos en el TBI y adaptarlos para que puedan circular por su carril exclusivo hasta Santa Justa. Desde ahí, hace el recorrido normal del resto de vehículos hasta Nervión primeramente y luego hasta el Prado de San Sebastián.

Recorrido de ida del tranvibús de Sevilla Este al Prado

El tranvibús actualmente parte de la avenida La Aeronáutica y para llegar al centro sigue por Avenida de Las Ciencias (Flor de Salvia), Avenida de Las Ciencias (Emilio Lemos), Palacio de Congresos, Luis Uruñuela (Apeadero), Luis Uruñuela (Las Góndolas), Montes Sierra (SE-30), Montes Sierra (Santa Clara), Ada (Los Arcos), Efeso (San Pablo), Kansas City (Palacio de Deportes), Kansas City (El Greco), Kansas City (Céfiro) y Luis de Morales (Luis Montoto).

A partir de este lunes, prolonga su recorrido pasando por la avenida San Francisco Javier, Enramadilla y avenida de Carlos V. Así, además de la terminal de Carlos V, añade la parada Enramadilla - San Bernardo. Queda anulada la parada de Avenida La Buhaira-Eduardo Dato.

La vuelta del tranvibús desde el Prado hasta Sevilla Este

En la vuelta hasta Torreblanca y Sevilla Este, actualmente el tranvibús estaba dando la vuelta en Nervión. En este caso, también pasará por la avenida San Francisco Javier, Enramadilla y avenida de Carlos V. Y además de la terminal de Carlos V, según Tussam añade tres paradas con nuevas ubicaciones: Enramadilla - San Bernardo, Luis de Morales - Estadio Sánchez Pizjuán, y Kansas City - Huerta de Santa Teresa.

Así, desde Luis de Morales - Estadio Sánchez Pizjuán, sigue por Kansas City - Huerta de Santa Teresa, Kansas City (El Greco), Kansas City (Palacio de Deportes), Éfeso (San Pablo), Montes Sierra (Los Arcos), Montes Sierra (Santa Clara), Montes Sierra (SE-30), Luis Uruñuela (Las Góndolas), Luis Uruñuela (Apeadero Cercanías), Palacio de Congresos, Avenida de Las Ciencias (Emilio Lemos), Avenida de Las Ciencias (Ulises), Avenida La Aeronáutica, Avenida Pero Mingo (Torreblanca) y Avenida La Aeronáutica de nuevo.

El nuevo servicio ampliado de la TB1 hasta el Prado de San Sebastián funcionará de lunes a domingo, cubriendo el horario habitual de la red (de 6.00 a 23.30 horas). En las horas de máxima demanda, la línea contará con 12 vehículos articulados de última generación. El Ayuntamiento promete que esto permitirá una frecuencia de paso de solo 7 minutos. En términos de oferta global, se pondrán a disposición de los sevillanos 236 expediciones por sentido cada día laborable, lo que se traduce en una capacidad total de 28.000 plazas diarias. La línea se completará cuando finalicen las obras que permitirán su recorrido desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque.