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Un accidente con tres vehículos complica la entrada a Sevilla por la avenida Juan Pablo II

Emergencias Sevilla ha intervenido en el accidente de tráfico que ha colapsado uno de los principales accesos a la ciudad este lunes por la mañana

Dispositivo de emergencias en el accidente ocurrido en la avenida Juan Pablo II

Dispositivo de emergencias en el accidente ocurrido en la avenida Juan Pablo II / Ayuntamiento de Sevilla

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Las primeras horas de este lunes han comenzado con complicaciones en uno de los principales accesos a Sevilla. Un accidente de tráfico por alcance entre tres vehículos ha provocado importantes retenciones en la avenida Juan Pablo II, una de las vías de entrada a la capital hispalense.

Según ha informado Emergencias Sevilla, el siniestro se ha producido a primera hora de la mañana, generando atascos en este punto clave de la circulación, especialmente en sentido de entrada a la ciudad, coincidiendo con la hora punta.

La intervención de los servicios de emergencia y la retirada de los vehículos implicados han permitido restablecer la normalidad en la vía a las 07:30 horas. Desde ese momento, el tráfico ha quedado abierto en ambos sentidos.

Tráfico intenso en la avenida Juan Pablo II por el siniestro vial

Tráfico intenso en la avenida Juan Pablo II por el siniestro vial / Emergencias Sevilla

No obstante, las retenciones acumuladas han tardado en disiparse, por lo que la circulación ha ido recuperándose de forma progresiva durante los minutos posteriores al accidente.

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Este incidente ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad de los accesos a Sevilla en las primeras horas del día, cuando cualquier percance puede provocar importantes problemas de tráfico.

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