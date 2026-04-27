Un accidente con tres vehículos complica la entrada a Sevilla por la avenida Juan Pablo II

Las primeras horas de este lunes han comenzado con complicaciones en uno de los principales accesos a Sevilla. Un accidente de tráfico por alcance entre tres vehículos ha provocado importantes retenciones en la avenida Juan Pablo II, una de las vías de entrada a la capital hispalense.

Según ha informado Emergencias Sevilla, el siniestro se ha producido a primera hora de la mañana, generando atascos en este punto clave de la circulación, especialmente en sentido de entrada a la ciudad, coincidiendo con la hora punta.

La intervención de los servicios de emergencia y la retirada de los vehículos implicados han permitido restablecer la normalidad en la vía a las 07:30 horas. Desde ese momento, el tráfico ha quedado abierto en ambos sentidos.

Tráfico intenso en la avenida Juan Pablo II por el siniestro vial / Emergencias Sevilla

No obstante, las retenciones acumuladas han tardado en disiparse, por lo que la circulación ha ido recuperándose de forma progresiva durante los minutos posteriores al accidente.

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Este incidente ha vuelto a poner de relieve la vulnerabilidad de los accesos a Sevilla en las primeras horas del día, cuando cualquier percance puede provocar importantes problemas de tráfico.