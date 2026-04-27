La Aemet anuncia lluvia este martes en Sevilla: cuándo empezará y a qué hora habrá tormentas

La previsión horaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Sevilla apunta a un martes con mañana seca y un cambio claro a partir de las 14.00 horas, cuando se esperan tormentas y lluvia escasa. La probabilidad de precipitación sube al 95% entre las 14.00 y las 20.00 horas y se mantiene en el 75% entre las 20.00 y las 02.00 horas.

Previsión de la Aemet por horas

De 00.00 a 13.00 horas, no se esperan lluvias. El cielo irá de despejado a cubierto de madrugada, con nubes altas durante la mañana y ambiente templado. Las temperaturas pasarán de los 21 grados de medianoche a los 27 grados a las 13.00 horas.

El primer tramo con lluvia aparece a las 14.00 horas, cuando la Aemet prevé cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, 29 grados, viento del suroeste de 14 km/h y rachas de hasta 44 km/h.

A las 15.00 horas continuará la posibilidad de lluvia escasa, ya con intervalos nubosos. La temperatura seguirá en 29 grados y el viento del sur arreciará hasta los 28 km/h, con rachas de 47 km/h.

Entre las 16.00 y las 19.00 horas se mantendrán los intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura bajará progresivamente de 27 a 24 grados, con viento del sur y rachas que podrán alcanzar los 47 km/h a las 16.00 horas.

A partir de las 20.00 horas seguirá la lluvia escasa, con 22 grados y viento del suroeste de 20 km/h. La situación se mantendrá también a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, con lluvia débil prevista y temperaturas en descenso hasta los 18 grados al final del día.

La jornada del martes en Sevilla estará marcada por un cambio claro de tiempo a partir de primeras horas de la tarde, cuando la estabilidad dará paso a lluvias débiles y posibles tormentas que se prolongarán hasta la noche. Un episodio que, aunque no dejará grandes acumulados, sí vendrá acompañado de rachas de viento intensas y obligará a estar pendientes del cielo durante la segunda mitad del día.