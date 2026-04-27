El alcalde de Sevilla acelera su plan para la ampliación de la Feria aunque fija como objetivo que el aumento de 220 casetas se complete en 2028

El proyecto de ampliación de la Feria de Abril ha iniciado ya su tramitación para que empiece a ser una realidad en 2027. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, inicia ahora una ronda de diálogo con todos los grupos políticos del Consistorio porque es "un proyecto de ciudad" y apunta que no estará culminado íntegramente hasta 2028. El Gobierno de España es el propietario de los terrenos de Los Gordales en el Real y aún debe pronunciarse para la cesión de los mismos de cara a la ampliación que prepara el Ayuntamiento aunque el gobierno local afirma que ejecutará su plan con o sin la autorización del Estado.

El plan del Consistorio es incorporar hasta 220 casetas nuevas al recinto ferial, cuatro nuevas calles y el obligado retranqueo de la calle del Infierno. Por el momento, el proyecto está en fase primaria de intervención, que debe analizar la viabilidad económica y jurídica, para posteriormente proceder a la licitación del proyecto y el inicio de las obras. Desde el área de Fiestas Mayores ya han iniciado conversaciones con los sectores implicados en el Real de Los Remedios, aunque se intensificarán a partir de ahora cuando la Feria de Abril ha llegado a su fin.

El alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, ha afirmado este lunes en el habitual balance tras la Feria que el Gobierno local presentará más adelante dicho proyecto con más detalle y detenimiento, puesto que ni siquiera han estimado por ahora el coste definitivo del mismo. De igual forma, Sanz asegura que abrirá una ronda con todos los portavoces de la oposición para darles a conocer el planteamiento: "Tiene que ser un proyecto de todos los sevillanos, un proyecto de ciudad". Según ha indicado el regidor de la ciudad, el portavoz del Gobierno municipal Juan Bueno se pondrá en contacto estos días con los grupos para poner fecha a una reunión.

En cambio, desde el Ayuntamiento de Sevilla asumen que para 2027 no estará culminada toda la fase de ampliación. "No sabemos todavía cuántas casetas podríamos incorporar en 2027, aunque en 2028 sí estaría terminado todo el proceso", ha indicado este lunes José Luis Sanz. Al parecer, la parte más compleja es determinar hasta qué punto la ampliación es compatible con las labores de montaje de la Feria de Abril de 2027. En estos momentos, el Gobierno local lo está estudiando y analizando para fijar cuántas casetas nuevas habrá en 2027, del total de 220 nuevas que se plantean.

El Gobierno de Sánchez no se ha pronunciado sobre la cesión de los terrenos

Respecto a la cesión de los terrenos para la ampliación por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez, el alcalde asegura que no va a variar su hoja de ruta aunque "por guardar las formas" le ha enviado una nueva carta recientemente al ministro Arcadi España volviendo a reclamar autorización. La negociación lleva un año en curso, pero la relación entre el alcalde y Moncloa no es la mejor. De momento, no se trabaja en un plan B.

Además, Sanz aclaró antes de la Feria de 2026 que el permiso del Gobierno de España no es requisito imprescindible para la ampliación. Según explicó, el convenio con el que se están usando los suelos permite al Ayuntamiento que, mientras esos suelos no cambien de uso, mientras sigan siendo para el recinto ferial, el Ayuntamiento tiene libertad total para su utilización.

No habrá cambios en el formato de la celebración

Ante las críticas del grupo socialista acerca del formato, cuyo portavoz Antonio Muñoz volvió a defender el modelo largo de sábado a sábado, José Luis Sanz afirma con rotundidad que "ese no es el debate en este momento". El alcalde se apoya en los datos de ocupación de la Feria, que recoge cómo las jornadas de mayor afluencia de personas en el Real fueron el miércoles (19,23% del total acumulado), jueves (17,56%) y viernes (17,53%). "El dato mata al relato, además en la consulta salió lo que salió, no podemos estar permanentemente abriendo el debate", ha sentenciado Sanz.

Por su parte, Podemos reclamó el pasado viernes que las 220 nuevas casetas previstas en la ampliación del recinto ferial para el año que viene sean de carácter íntegramente público y de gestión municipal directa. La portavoz Susana Hornillo acusó de perpetuar el modelo elitista que convierte a la mayoría de los sevillanos en turistas en su propia fiesta. "Con voluntad política, la Feria puede pasar de ser el cortijo del 2% a tener espacio para todos", afirmó Hornillo.

Tras esto, la respuesta del alcalde de Sevilla no se ha hecho esperar: "No será así". Sanz afirma que habrá casetas públicas, pero otras muchas privadas "que llevan mucho tiempo esperando", al tiempo que ha apuntado que "la feria de Sevilla es la feria de Sevilla" en clara defensa del modelo de titularidad de casetas existente.