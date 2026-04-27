El alcalde de Sevilla estudia personarse en la investigación por el accidente del Tirachinas de la calle del Infierno: "Podría haber sido una auténtica tragedia"

El Gobierno local de la ciudad de Sevilla podría personarse en el caso del accidente de la atracción 'Steel Max' durante la Feria de Abril. El alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha informado en el balance de la Feria de Abril de 2026 que están a la espera de conocer el informe de la inspección técnica realizada por Urbanismo para tomar una decisión definitiva al respecto. Muestra su comprensión a las familias de los dos menores heridos ya que "podría haber derivado en una tragedia". Por su parte, las madres de los afectados han confirmado que emprenderán acciones legales.

Tras el suceso, los técnicos del Servicio de Urbanismo inspeccionaron el lugar y, actualmente, en el Ayuntamiento de la ciudad están a la espera de la resolución del mismo. "A la vista de lo que demuestra el contenido de ese informe, seguramente sí", ha destacado José Luis Sanz tras ser preguntado por la posible personación en el caso por parte del Consistorio. Cabe recordar que todos los 'cacharritos' de la calle del Infierno del Real deben presentar el certificado de Industria, expedido por la Junta de Andalucía, junto a la correspondiente declaración responsable.

"Podría haber sido una auténtica tragedia", ha matizado el alcalde tanto por la propia bola de la atracción, como por el cableado que la sujeta que "podría haberse llevado por delante alguien". Sanz entiende que "es normal" que los familiares quieran optar por la vía judicial.

Las familias de los dos menores que presentaron heridas de gravedad aseguraron, en declaraciones a Canal Sur Radio, que tomarán acciones legales tras lo sucedido. "Ha sido un milagro, no sabemos cómo están vivos", comentaron las madres de los afectados, al tiempo que lamentaron que los responsables de la atracción no se hayan puesto en contacto con ellos. "Vamos a luchar tanto por nuestros hijos, como por el futuro, para que otros padres y madres no tengan que pasar por lo que estamos pasando nosotros", destacaron.

La bola de la atracción se desprendió

Sobre las 20:20 horas del pasado viernes, la bola de la atracción 'Steel Max' -conocida popularmente como Tirachinas-- se desprendió causando varios heridos. Tras el rescate de los afectados por parte de Protección Civil y Bomberos, la atracción quedó precintada siendo inspeccionada posteriormente por la Policía Local, mientras la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación. El suceso se saldó con cuatro heridos, siendo dos de ellos leves y atendidos en el lugar, mientras los dos restantes tuvieron que ser trasladados a un centro sanitario. Estos últimos eran los que viajaban en el interior de la bola del 'Steel Max'.

Concretamente, una de las cuerdas se rompió cuando estaba en pleno funcionamiento la atracción por lo que dos personas, menores de edad, que se encontraban en su interior se quedaron atrapadas sin poder bajar. La bola del tirachinas golpeó en el suelo provocando lesiones a las dos personas que se encontraban en su interior. Ambos requirieron atención sanitaria aunque su estado no reviste gravedad.