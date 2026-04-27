Arde un camión en el puente del Centenario y obliga a cortar el tráfico total en sentido Huelva
Un camión ligero en llamas ha provocado este lunes el corte del carril derecho del puente del Centenario generando incidencias en el tráfico y la movilización de los servicios de emergencia.
La SE-30 permanece cortada el meiodía de este lunes en Sevilla a la altura del puente del Centenario, en sentido Huelva, por el incendio de un camión ligero en la calzada. El incendio se ha producido sobre las 15.05 horas y, según las primeras informaciones de Emergencias 112, no se han registrado heridos como consecuencia de la incidencia.
La Dirección General de Tráfico ha detectado la incidencia gracias a las cámaras de monitorización constante del puente. El vehículo se encuentra ardiendo en el carril derecho, a la altura del punto kilométrico 10,4, lo que ha obligado a cortar la circulación en la zona.
Hasta el lugar se están desplazando efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como responsables de mantenimiento y bomberos, para intervenir en el incendio y garantizar la seguridad vial.
Se recomienda a los conductores extremar la precaución, atender a la señalización variable y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes.
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