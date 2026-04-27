Un conductor de 80 años colisiona con un autobús de Tussam en Plaza de Armas: hay varios heridos
La Policía Local está al frente de la investigación para esclarecer qué es lo que ha ocurrido
Un turismo ha colisionado en la tarde de hoy con un vehículo de Tussam en lo que ha sido un aparatoso accidente. El siniestro ha tenido lugar a la altura de la estación de Plaza de Armas y se ha saldado con varios heridos.
Entre las personas que han tenido que ser atendidas están el conductor, de 80 años de edad, y la copiloto, de 45. Según el Servicio de Emergencias de Sevilla todos presentaban heridas leves.
La Policía Local ha atendido lo ocurrido y ha tenido que desvir el tráfico de Plaza de Armas en dirección al Puente de la Expiración por culpa de lo ocurrido. Una vez pasado lo ocurrido, el tráfico continuó con normalidad.
Segundo accidente del día en la zona
Una ciclista de 60 años ha resultado herida grave tras ser atropellada por un vehículo este lunes en la avenida de Torneo, a la altura de la pasarela que conecta esta vía con la isla de la Cartuja. El grave accidente se ha registrado a primera hora de esta tarde y ha movilizado a todos los servicios de emergencia. La Policía Local investiga las causas de este accidente, según informa el Consistorio a través del perfil de Emergencias Sevilla. La zona donde se ha producido el accidente cuenta con un carril bici que atraviesa todo Torneo y que está separado de la calzada.
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