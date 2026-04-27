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Un conductor de 80 años colisiona con un autobús de Tussam en Plaza de Armas: hay varios heridos

La Policía Local está al frente de la investigación para esclarecer qué es lo que ha ocurrido

VÍDEO | Colisión de un turismo con un autobús urbano

VÍDEO | Colisión de un turismo con un autobús urbano

Colisión de un turismo con un autobús urbano /

El Correo

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Un turismo ha colisionado en la tarde de hoy con un vehículo de Tussam en lo que ha sido un aparatoso accidente. El siniestro ha tenido lugar a la altura de la estación de Plaza de Armas y se ha saldado con varios heridos.

Entre las personas que han tenido que ser atendidas están el conductor, de 80 años de edad, y la copiloto, de 45. Según el Servicio de Emergencias de Sevilla todos presentaban heridas leves.

La Policía Local ha atendido lo ocurrido y ha tenido que desvir el tráfico de Plaza de Armas en dirección al Puente de la Expiración por culpa de lo ocurrido. Una vez pasado lo ocurrido, el tráfico continuó con normalidad.

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