Corte total al tráfico en la calle Alemanes de Sevilla por obras de mejora eléctrica

La calle Alemanes, en pleno centro de Sevilla, quedará cortada totalmente al tráfico desde este martes 28 de abril con motivo de unas obras de mejora del suministro eléctrico que realizará Endesa.

El corte se mantendrá, según la previsión municipal, hasta aproximadamente el 17 de mayo y afectará al tramo comprendido entre las calles Hernando Colón y Cardenal Carlos Amigo Vallejo.

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que el plan de tráfico asociado a estos trabajos contempla también cambios en la circulación de la zona. En concreto, la calle Argote de Molina quedará como fondo de saco, con acceso permitido únicamente a residentes.

Durante el tiempo que duren las obras, se habilitarán itinerarios alternativos para facilitar la movilidad por el entorno. Uno de ellos discurrirá por Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.

Noticias relacionadas

La segunda alternativa prevista pasará por Abades, Guzmán el Bueno, Mateos Gago, Fabiola, Ximénez de Enciso y Santa María la Blanca.