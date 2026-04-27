La Feria de Abril de 2027 ya tiene fecha confirmada: este día será el Lunes de Pescaíto

Hace apenas unas horas que los feriantes despedían, con cierta nostalgia, la Feria de Abril de 2026 con los tradicionales fuegos artificiales. Este ha sido el segundo año del conocido como modelo corto, aunque, un año más, la preferia dio el pistoletazo de salida a una feria de luz y color en el Real de Los Remedios.

Nada más escucharse el último fuego artificial, comenzaba el desmontaje de esta ciudad efímera que se marcha hasta el año que viene. La buena noticia es que este año habrá que esperar un poco menos para volver a ver el alumbrado de la Portada de la Feria, ya que la Feria de Abril de 2027 llegará un poco antes.

¿Qué decide la fecha de celebración?

Tradicionalmente, es la Semana Santa la que fija la fecha de la Feria de Abril. Ambas fechas, con tanto arraigo en la ciudad de Sevilla, apenas tienen un par de semanas de distancia. En 2027, la Semana Santa dará comienzo el Domingo de Ramos, que se celebra el 21 de marzo, y culminará el 28 de marzo con el Domingo de Resurrección.

Se trata de una Semana Santa temprana, por lo que la Feria, que llegará apenas 15 días después, también será una Feria de Abril temprana, que llegará antes del año.

Cuándo es el Lunes de Pescaíto de 2027

Teniendo en cuenta esta fecha, la Feria de Abril arrancará con el tradicional Lunes de Pescaíto el 12 de abril de 2027 y culminará con los fuegos el domingo 18 de abril. De igual manera, si el Ayuntamiento de Sevilla repite y así lo aprueba, el festivo feriante será el miércoles 14 de abril. Por lo tanto, en menos de un año volverán las luces y los farolillos al Real de Los Remedios y el albero volverá a pintar las calles de Sevilla.