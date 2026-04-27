Lo mejor y lo peor de una Feria de Sevilla multitudinaria, segura, más cara y con colas y atascos por resolver

Cuando el cielo de Los Remedios se ilumina con los fuegos artificiales el domingo por la noche toda la ciudad mira hacia arriba y se acuerda de lo bien que se lo ha pasado: de aquel baile con amigos, de la primera sevillana con tu pareja, de aquella comida con la familia en la que no paraban de llegar platos o el regreso a casa de madrugada tras una larga jornada de risas y rebujito. Pero a la vez, se apagan las luces del Real, se queda totalmente en silencio y a oscuras, y empieza, sin tiempo que perder, el desmontaje de la que (en teoría) será la última Feria de Sevilla con la configuración actual. La de 2027 será más grande y con más de 200 casetas nuevas.

Hay quien dijo adiós a la ciudad efímera -como se le conoce a la Feria de Abril- el martes, otros lo hicieron el miércoles festivo, o al contrario, alguno apuró hasta el sábado. Pocos aguantaron hasta este domingo, con escenas de un albero tranquilo y vacío. Cuando llega este momento ya se puede dar por finalizada oficialmente la Feria de Sevilla y toca poner las notas a una semana de la que aprender para la próxima vez.

Porque sí, la Feria a nivel general ha dejado un balance muy positivo, con pocas incidencias, sin lluvia prácticamente ni el calor abrasador que se preveía, donde la alergia y el polen han sido más protagonistas, además de un transporte público que ha vuelto a desplazar a millones de personas. Además, todo se montó en tiempo récord a pesar de las lluvias, gracias al nuevo sistema utilizado por Heliopol, que este año sumó la portada a la habitual instalación de las casetas. Ha dejado muchas luces, pero también hay sombras: colas y atascos enormes tanto en autobús como en taxi en horas punta aún sin solucionar, unos precios desorbitados en el montaje, casetas y atracciones, cortes en los pies por cristal o casos de agresión sexual y violencia de género.

Una persona se protege de la alergia en el Real de la Feria de Sevilla / Marina Casanova

El miércoles festivo, el gran día, y Pepe Hillo, la gran calle

Dentro del modelo corto, que ya ha vivido su segundo año tras su regreso y parece poco a poco apagar el debate, el Miércoles de Feria parece imponerse como la opción preferida para los feriantes, aprovechando que es festivo. El Ayuntamiento, a través de los sensores colocados en el Real para controlar el flujo de personas, ha comprobado que es la jornada con más atractivo. Por detrás quedan el viernes y el jueves, con niveles muy similares, y después estarían el martes y finalmente el fin de semana, que ha quedado para los que tienen un cuerpo y bolsillo que aguanta, planes especiales o buscar la tranquilidad. También queda atrás el Lunes de Pescaíto, ya que la fiesta solo llega por la noche.

La preferia un año más ha mostrado imágenes más propias de la Feria que de una previa, con mucho ambiente en las casetas. Hay quien se queja de que es una parte de la Feria solo para quien tiene caseta, para privilegiados, y los que son socios de casetas defienden que es una tradición que se debe respetar.

Por otro lado, la calle Pepe Hillo ha sido la más transitada de forma diaria, según los datos difundidos por el Ayuntamiento. Aunque el protagonismo en el mapa de la Feria se lo ha llevado este año la prolongación de la calle Pepe Luis Vázquez hacia la avenida Juan Pablo II. No sería de extrañar que esta medida se repitiera en 2027 aprovechando la ampliación del Real.

Subidón de viajeros en Tussam y el tranvibús: a cambio, largas colas

En lo numérico, éxito total de Tussam en esta Feria de Sevilla, imponiéndose como la opción preferida para los visitantes. El viernes, faltando dos días para el final, se rebasó la barrera del millón de viajeros que se han transportado a la Feria, siendo cada día en torno a un 6% o un 7% más con respecto a 2025. La Circular C2, la línea 3 Pino Montano – Bellavista, y la Lanzadera Prado de San Sebastián – Feria fueron las líneas más usadas.

Aunque el gran estreno ha sido el del tranvibús, que se introdujo en sustitución de la línea LE ampliando su recorrido desde Nervión hasta la contraportada. Más de 120.000 viajeros de Torreblanca y Sevilla Este han llegado al Real usando el tranvibús, que algún día ha rozado el 90% de incremento con respecto a la LE en 2025.

El tranvibús llegando a la Feria de Sevilla desde Sevilla Este / Marina Casanova

A cambio, se han vivido situaciones que se arrastran de años anteriores y que siguen sin corregirse. Si en el día a día de Sevilla se producen, en la Feria se multiplican. En las redes sociales y en boca a boca hay quejas de tido tipo por las grandes colas tanto en las paradas de autobús del Real como especialmente en las del tranvibús, por trayectos exageradamente largos en hora punta o por la hilera de personas que se forma para coger un taxi.

Agresiones sexuales, de género y a policías

Aunque la seguridad no ha sido un problema en esta Feria, sin grandes incidencias en la mayoría de días, sí que ha habido que lamentar situaciones de agresión sexual, violencia de género o a cuerpos policiales. Este sábado, por ejemplo, se detuvo en Gitanillo de Triana a un varón por una "supuesta agresión sexual" y por lesionar a cuatro agentes; y también hubo otro detenido por atentado a agentes de la autoridad en la Av. Flota de Indias cuando estaba poniendo en riesgo la circulación.

El viernes, un agente tutor de la Policía Local atendió a una menor que denunciaba haber sufrido una agresión por violencia de género. Fue trasladada al centro de primeros auxilios de Cruz Roja y, siguiendo el protocolo VioGén, fue necesaria la derivación hospitalaria. También hubo dos detenciones por atentado a agentes de la autoridad en la Av. Juan Pablo II cuando unos ciudadanos avisaron a la Policía por presunta violencia de género.

Antes, el martes, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un varón por presunta agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta.

Susto de una atracción e incendios de casetas

Otro de los grandes sustos lo protagonizó la atracción 'Steel Max', que fue precintada porque cuatro personas resultaron heridas. Una de las cuerdas se rompió cuando estaba en pleno funcionamiento la atracción por lo que dos personas, menores de edad, que se encontraban en su interior se quedaron atrapadas sin poder bajar.

Los incendios en esta Feria han sido escasos y menores. El primer susto fue en el Lunes de Pescaíto, cuando los Bomberos intervinieron por un incendio en una caseta porque una freidora salió ardiendo y afectó al toldo. El fuego fue extinguido rápidamente. En las casetas se ha sido especialmente riguroso con los incumplientos de horario y aforo, llegando a desalojar y clausurar varias, especialmente una con 718 personas y que aguantaba a oscuras.

Efectividad policial: dos vidas salvadas y control de venta ambulante

Como el alcalde, José Luis Sanz, destacó el pasado sábado en un acto de reconocimiento a los servicios municipales, ha sido una Feria en la que los dispositivos de seguridad o de limpieza han funcionado como cada año con actuaciones rápidas y efectivas para garantizar una semana sin grandes incidentes o que estuviese limpia cada mañana.

Destacaron especialmente las intervenciones de dos policías locales y un voluntario de Protección Civil que salvaron dos vidas gracias a una actuación en cuestión de minutos. Los dos primeros ayudaron a una mujer de 48 años que había sufrido una parada cardíaca en el entorno del Real. Y el voluntario fue clave para asistir a un bebé de solo año y medio que se estaba asfixiando en una caseta.

La Policía Local también ha logrado reducir al mínimo los botellones gracias a la presencia preventiva en zonas aledañas así como con efectivos de paisano y de uniforme y apoyo con drones para controlar la venta ilegal. Ello ha permitido dar varios golpes a la venta ambulante de cientos de botellas de bebidas alcohólicas, refrescos y bebidas energéticas.

Cortes en los pies por cristales, la incidencia sanitaria de la Feria

La gran incidencia sanitaria de esta Feria han sido los cortes en los pies por cristal en el suelo. Fue el miércoles cuando el Ayuntamiento advirtió de un "alarmante" incremento de cortes en los pies de decenas de personas por la presencia de cristal en la calzada.

Por ello, se tuvo que enviar una carta desde Fiestas Mayores en la que se advertía que estaba prohibido sacar vasos o jarras de cristal fuera de las casetas y que se extremaran las precauciones, algo que tuvo efecto porque fue descendiendo con el paso de los días.

El cuerpo aguanta, el bolsillo no tanto

Cada año siempre hay uno que suelta la misma frase: "Este año no creo que vaya tantos días, no hay cuerpo que lo aguante". Pero aguanta, y después de un día de Feria llega el siguiente poniéndole ganas y poca resistencia a quedarse en casa. Más complicado lo tiene el bolsillo.

Como se ha podido observar en las cartas y diversas fuentes manifestaron a este periódico, todo está más caro. Los precios de las raciones y el rebujito va a más cada Feria: de los 14 euros por una jarra de rebujito a los 24 por un plato de jamón. Pero también cuesta más el montaje de las casetas, contratar el catering, los grupos de música, la instalación de las atracciones y, por supuesto, el precio de estas. Aunque por encima de todo, queda la ilusión de los que asisten al Real como si no existiera un mañana, los que sí viven lo que es tener caseta por primera vez o los que ponen todo su empeño en la decoración y son premiados.