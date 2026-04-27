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Golpe al narcotráfico en Osuna: 12 detenidos tras desarticular 12 plantaciones indoor de marihuana

Los cultivos indoor desmantelados en Osuna utilizaban enganches ilegales a la red eléctrica, sumando un delito más a los detenidos

Operación antidroga de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Osuna

Operación antidroga de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Osuna / Guardia Civil

El Correo

El Correo

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado doce cultivos indoor de marihuana en la localidad sevillana de Osuna, en una operación que se ha saldado con doce personas detenidas por presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

La actuación se desarrolló en dos fases durante el pasado mes de marzo y permitió intervenir 2.742 plantas de cannabis, además de 19 kilos de cogollos y picadura ya preparados para su venta.

La primera intervención tuvo lugar el 18 de marzo, cuando los agentes practicaron cinco registros en los que localizaron siete cultivos de marihuana. En ellos se incautaron 1.546 plantas en avanzado estado de floración. En esta fase fueron detenidas cuatro personas, entre ellas el principal investigado, para quien la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

Cultivos indoor de marihuana desmantelados en Osuna

Cultivos indoor de marihuana desmantelados en Osuna / Guardia Civil

Una semana después, el 25 de marzo, se llevó a cabo un segundo dispositivo. En este caso se realizaron seis registros domiciliarios y se desmantelaron otros cinco cultivos, con 1.196 plantas intervenidas. Los agentes también localizaron 19 kilos de cogollos y picadura de marihuana ya dispuestos para su distribución. En esta actuación fueron arrestadas otras ocho personas.

Durante ambos operativos se detectaron enganches ilegales a la red eléctrica, motivo por el que a los detenidos también se les atribuye un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. Todos los arrestados son vecinos de Osuna y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto con los efectos intervenidos.

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Operación antidroga en Osuna

Operación antidroga en Osuna / Guardia Civil

La operación se enmarca en la colaboración entre la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria para combatir el tráfico de drogas en la provincia de Sevilla. En el dispositivo han participado la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera en Sevilla, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Osuna, el Grupo de Reacción e Intervención de Vigilancia Aduanera y la USECIC de la Comandancia de Sevilla.

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