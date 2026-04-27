Herida grave una ciclista de 60 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Torneo
El suceso se ha registrado en la tarde de este lunes y se encuentra aún en investigación por parte de la policía
Una ciclista de 60 años ha resultado herida grave tras ser atropellada por un vehículo este lunes en la avenida de Torneo, a la altura de la pasarela que conecta esta vía con la isla de la Cartuja. El grave accidente se ha registrado a primera hora de esta tarde y ha movilizado a todos los servicios de emergencia.
La Policía Local investiga las causas de este accidente, según informa el Consistorio a través del perfil de Emergencias Sevilla. La zona donde se ha producido el accidente cuenta con un carril bici que atraviesa todo Torneo y que está separado de la calzada.
Otro accidente en Plaza de Armas
Se trata del segundo accidente que se ha registrado en la misma zona en la tarde este lunes. Un turismo ha colisionado con un autobús urbano en las proximidades de Plaza de Armas. El accidente se ha saldado con heridos leves, entre ellos, el conductor del coche de ochenta años y la pasajera del mismo (48 años), así como varios pasajeros del autobús.
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