Dos millones de personas pisaron el Real de Los Remedios en 2026: "Ha sido una Feria de Abril de récord"

Más de dos millones de asistentes en el Real de la Feria. El Gobierno municipal ha realizado en la mañana del lunes un balance de la Feria de Abril de 2026 que en la medianoche de este domingo llegó a su fin con el espectáculo de fuegos artificiales frente al río Guadalquivir. El alcalde José Luis Sanz ha destacado las cifras de récord en la edición de 2026 ya que "se ha podido contar por primera vez el número total de asistentes". El regidor de la ciudad ha estado acompañado del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés; el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel; el delegado de Seguridad, Ignacio Flores; y la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.

Con la red de 40 sensores que el Ayuntamiento desplegó en el recinto ferial, se ha podido contabilizar un total de 2.414.625 asistentes en toda la celebración. Una información recogida a través de la localización de los teléfonos móviles de los asistentes. El miércoles de feria a las 19:00 horas fue el momento de mayor concentración de personas en el Real, seguido del jueves y viernes, mientras que las calles más transitadas fueron Pepe Hillo, Torres Bombita, Joselito El Gallo y Pepe Luis Vázquez. De igual forma, se registraron un total de 927 carruajes de caballos el miércoles. Por su parte, la App Sevilla ha sumado un total de 20.000 accesos en toda la Feria de Abril por parte de los usuarios.

El transporte público ha registrado 1.314.517 viajeros en Tussam. La línea 3 fue usada por 163.00 viajeros, seguido del C2 (195.000), lanzadera al Prado de San Sebastián (170.000), C1 (157.000) y el Tranvibús (130.000). El día de mayor demanda fue el miércoles con 246.550 usuarios en Tussam. Por su parte, Lipasam ha recogido un 16% más de residuos llegando hasta un total de 1.585.920 kilos. La empresa ha contado con un total de 591 operarios y 117 vehículos. Emasesa ha repartido un total de 47.000 vasos de agua.

Un 12% menos de incidencias

Respecto a las incidencias, el alcalde ha señalado que se trata de "la feria con menos problemas de los últimos años", siendo un 12% menos que en 2025 y un 28% menos que en 2024. En total, el Ayuntamiento de Sevilla ha contabilizado hasta 2.125 incidencias en los seis días de celebración en Los Remedios. Además, la Policía Local ha llevado a cabo 21 detenciones, un 16% más que el año pasado, además han realizado 14 pruebas de drogas (dos de ellas positivas). Del mismo modo, los agentes incautaron 459 botellas alcohólicas, 614 refrescos y hasta dos bombonas de óxido nitroso, conocido como gas de la risa.

Por su parte, los Bomberos atendieron un total de 20 incidencias en el Real y las calles aledañas de Los Remedios y Tablada, siendo el incendio de una freidora en la mañana del lunes de pescaíto el más relevante de todos. Igualmente, el jueves culminaron la revisión de todas las casetas del recinto ferial. Finalmente, el personal de Protección Civil sumó 1.800 horas de servicio, 332 incidencias y 3.000 actuaciones de información general. El alcalde José Luis Sanz ha tenido palabras de agradecimiento a las personas que auxiliaron al bebé de año y medio que tuvo síntomas de asfixia, así como a los agentes de la Policía Local que atendieron a una mujer que entró en parada cardíaca en las calles de Triana.

La ocupación hotelera rozó el 90%

Respecto a los datos de alojamiento, la ciudad de Sevilla registró un 89% de media frente al 84% del año pasado. En términos económicos, el Gobierno local estima un impacto de 1.000 millones de euros en la capital durante los días de la Feria de Abril. De igual forma, José Luis Sanz ha apuntado al "éxito" de la Feria Taurina en la Plaza de Toros de la Maestranza felicitando a la empresa Lances de Futuro por los carteles de esta temporada.