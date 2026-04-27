Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio camión puente del CentenarioAndalucía DANA lluviasSubida salarios funcionariosBalance Toros FeriaNotas del Sevilla FCNuevo recorrido tranvibúsSedes funcionariosDetenido en la FeriaCalor colegios SevillaRomería del Rocío 2026
instagramlinkedin

Sucesos

Un muerto y un herido en un accidente de tráfico en El Castillo de las Guardas

Un varón de 32 años ha sido trasladado en helicóptero al hospital Virgen Macarena tras el siniestro registrado en la carretera N-433

12-08-2021 Ambulancia perteneciente a La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

12-08-2021 Ambulancia perteneciente a La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061 SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

Un accidente de tráfico registrado esta tarde en El Castillo de las Guardas se ha saldado con un hombre fallecido y otro herido grave, según ha informado el 1-1-2.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 47 de la N-433 a las 15.45 horas, cuando el Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y un turismo. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, ya que en el turismo implicado había dos personas atrapadas.

Noticias relacionadas

Los dos ocupantes del coche han sido excarcelados por los Bomberos; uno de ellos, del que no han trascendido más datos, ha fallecido como consecuencia del siniestro y el otro, un varón de 32 años, ha resultado herido grave y ha sido evacuado en helicóptero al hospital Virgen Macarena de la capital hispalense.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía se enfrenta a una DANA que traerá varios días de lluvias y tormentas: esta es la previsión de Aemet
  2. Dónde se juega Juanma Moreno la mayoría absoluta según el CIS: el PP cae en Málaga, Córdoba y Huelva pero crece en Jaén y Almería
  3. La Junta de Andalucía plantea cambios de sedes y aumentos de funcionarios en sus delegaciones territoriales
  4. La falta de docentes en Andalucía se agrava: el 40% de los profesores tiene más de 50 años y el 7% no llega a los 30
  5. Inicio de la Romería del Rocío 2026: cuándo salen las hermandades y cuándo procesiona la Virgen
  6. El pueblo de Sevilla que viajará este fin de semana a la Edad Media con su mercadillo medieval, su artesanía y actividades familiares: 'Es una experiencia inmersiva
  7. El tranvibús estrena nuevo recorrido este lunes: estas son las nuevas paradas de ida y vuelta entre Sevilla Este y el Prado
  8. Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 26 de abril de 2026

Un muerto y un herido en un accidente de tráfico en El Castillo de las Guardas

Un muerto y un herido en un accidente de tráfico en El Castillo de las Guardas

La SE-30 vuelve a la normalidad tras cuatro horas de corte por un camión en llamas

Sevilla busca acabar con las 'discocasetas' a partir de la Feria de 2027: el Ayuntamiento prohibirá apagar las luces y mantendrá las sevillanas hasta una hora concreta

Sevilla busca acabar con las 'discocasetas' a partir de la Feria de 2027: el Ayuntamiento prohibirá apagar las luces y mantendrá las sevillanas hasta una hora concreta

El alcalde de Sevilla acelera su plan para la ampliación de la Feria aunque fija como objetivo que el aumento de 220 casetas se complete en 2028

El alcalde de Sevilla acelera su plan para la ampliación de la Feria aunque fija como objetivo que el aumento de 220 casetas se complete en 2028

Un conductor de 80 años colisiona con un autobús de Tussam en Plaza de Armas: hay varios heridos

Un conductor de 80 años colisiona con un autobús de Tussam en Plaza de Armas: hay varios heridos

¿A qué hora lloverá este martes en Sevilla? La previsión completa de Aemet, hora a hora

¿A qué hora lloverá este martes en Sevilla? La previsión completa de Aemet, hora a hora

Herida grave una ciclista de 60 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Torneo

Herida grave una ciclista de 60 años tras ser atropellada por un coche en la Avenida de Torneo

El seguridad acusado de insultar a una enfermera palestina en Sevilla niega haber dicho "sois moros terroristas": "Tengo amigos árabes"

El seguridad acusado de insultar a una enfermera palestina en Sevilla niega haber dicho "sois moros terroristas": "Tengo amigos árabes"
Tracking Pixel Contents