Sucesos
Un muerto y un herido en un accidente de tráfico en El Castillo de las Guardas
Un varón de 32 años ha sido trasladado en helicóptero al hospital Virgen Macarena tras el siniestro registrado en la carretera N-433
Un accidente de tráfico registrado esta tarde en El Castillo de las Guardas se ha saldado con un hombre fallecido y otro herido grave, según ha informado el 1-1-2.
El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 47 de la N-433 a las 15.45 horas, cuando el Teléfono 1-1-2 ha recibido varios avisos por una colisión entre un camión y un turismo. La sala coordinadora ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado un helicóptero médico, a la Guardia Civil de Tráfico, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos de la Diputación de Sevilla, ya que en el turismo implicado había dos personas atrapadas.
Los dos ocupantes del coche han sido excarcelados por los Bomberos; uno de ellos, del que no han trascendido más datos, ha fallecido como consecuencia del siniestro y el otro, un varón de 32 años, ha resultado herido grave y ha sido evacuado en helicóptero al hospital Virgen Macarena de la capital hispalense.
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