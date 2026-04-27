La historia de Loreto, la bebé a la que salvaron en la Feria: gritos de auxilio, un amigo médico y una carrera al hospital con la marcha 'Amarguras'

"La niña tenía los ojos vueltos, estaba de color azul y no respondía ni respiraba. Es lo peor que me ha pasado en la vida". Así relata Gonzalo Cataño el episodio de "crisis febril" que sufrió su hija Loreto, de solo 15 meses, el pasado jueves en el Real. Por suerte tuvo al lado a su amigo Nicolás, médico de profesión, que atendió a la pequeña al instante. Y también a los profesionales de Protección Civil y de Cruz Roja, que con su rápida intervención lograron salvarla en plena Feria de Abril.

"Mi hija tiene 15 meses y esa misma mañana se puso dos vacunas potentes, contra la meningitis y la varicela. Luego fuimos a la Feria, y en un momento dado mi mujer se acercó al carrito y vio que la niña no respondía", cuenta Cataño. "No sabíamos si se había atragantado ni qué le pasaba. Ahí mi amigo Nicolás intentó reanimarla de inmediato", señala a El Correo de Andalucía. "Estaba en una caseta en Ignacio Sanchéz Mejías y salí corriendo para buscar ayuda. Estaba desesperado, iba dando empujones como un jugador de rugby".

En esa carrera sin rumbo claro vio una luz al fondo: "Cuando llegué adonde estaban los de Protección Civil solo me salía decirles: 'Mi hija, mi hija'". "Nos encontrábamos en contraportada, y un familiar nos dijo que la menor se estaba asfixiando. En coordinación con la sala, y viendo la gravedad del asunto, decidimos trasladarla directamente al puesto sanitario en lugar de esperar a los servicios médicos", detalló el voluntario David Manuel González durante el homenaje que le brindó el Ayuntamiento de Sevilla por su reacción.

Al hospital con Amarguras de fondo

Una vez en el hospital de campaña instalado en el Real, los efectivos de la Cruz Roja pudieron hacerle una primera valoración a la bebé. "Lo pasamos muy mal, la verdad, aunque nos trataron de maravilla tanto a mí como a mi mujer", recuerda Gonzalo Cataño. "Mi amigo se quedó dentro con los médicos, y ya cuando Loreto arrancó a llorar nos dijeron que era una buena señal".

En este espacio decidieron que lo mejor era llevar a la pequeña hasta el Virgen del Rocío en ambulancia, donde permitieron subirse a ambos padres. "Nos preguntaron en el traslado qué dibujitos le poníamos a Loreto, pero ella aún no ve ninguno, así que dijimos que pusieran una marcha de Semana Santa. Al final fuimos al hospital con Amarguras de fondo", rememora Cataño.

El diagnóstico que le dieron en este centro hospitalario era que la bebé había sufrido "una crisis febril". "Le hicieron muchas pruebas y la dejaron una noche en observación. El viernes por la tarde, sobre las 15:00, pudimos volver los tres a casa", celebra el padre de la pequeña. "Loreto ya está bien. Tuvo un poco de fiebre los días siguientes, pero ya está igual de alegre que siempre".

Por suerte, y tal como apunta Gonzalo Cataño, "todo quedó en un susto". "Le agradeceré toda la vida a mi amigo Nicolás lo que hizo por mi hija. Y también a los compañeros de Protección Civil y de la Cruz Roja, que se portaron muy bien con nosotros", comenta este sevillano. "Esperemos que la próxima Feria de Abril podamos vivirla tranquila y sin sobresaltos".