La Policía Nacional cerró la Feria 2026 con 20 detenidos por altercados, hurtos, agresiones sexuales o robos en viviendas que se encontraban vacías

Una veintena de detenidos en la Feria de Abril de 2026 por parte de la Policía Nacional. En el marco de la Operación Albero, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han desarrollado un operativo coordinado llegando a realizar, además, alrededor de 9.000 controles de alcoholemia e incautar 700 kilos de alimentos defectuosos en un dispositivo que la Subdelegación del Gobierno cataloga de "intenso y eficaz" una vez ha concluido la fiesta en el Real de Los Remedios. En esta edición, más de 1.000 miembros de Policía Local y cerca de 3.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil se desplegaron para garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el propio recinto ferial.

En el ámbito de la seguridad ciudadana y el orden público, la Policía Nacional ha practicado más de una veintena de detenciones por hurtos, robos con fuerza, reclamados judiciales e incluso agresiones sexuales. Según informó el Ayuntamiento de Sevilla, la Policía Local detuvo en la madrugada del sábado al domingo a un varón por "supuesta agresión sexual" en la calle Gitanillo de Triana. Además, este hombre también atentó contra la autoridad, intentando resistirse y lesionando a cuatro agentes.

El operativo ha permitido actuar contra grupos itinerantes especializados y recuperar algunos de los efectos que habían sido sustraídos, además, ha facilitado que la mayoría de riñas se hayan podido disolver. En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha puesto en valor el trabajo preventivo que ha desarrollado la Policía Nacional. "La Operación Albero ha evitado la comisión de algunos hechos delictivos, por ejemplo, desarticulando bandas que pretendían perpetrar robos en domicilios aprovechando la ausencia temporal de sus moradores", ha destacado.

Del mismo modo, Toscano agradece a los agentes las labores de auxilio humanitario que realizaron para la localización de menores extraviados y actuaciones en defensa del bienestar animal. "Este trabajo conjunto ha permitido garantizar un entorno seguro para los miles de ciudadanos que han disfrutado del Real", ha matizado.

Seguridad alimentaria, tráfico y controles de alcoholemia

En materia de seguridad alimentaria, el Seprona de la Guardia Civil practicó el control de más de 2.000 vehículos incautando alrededor de 700 kilos de alimentos. Fundamentalmente, se trataron de productos que no cumplían los requisitos de trazabilidad, así como por disponer de un etiquetado alterado o no conforme a la normativa vigente.

En cuanto al tráfico, la noche del lunes y el martes se detectó un descenso respecto al año anterior, en cambio, la jornada de miércoles y jueves sí fueron más intensas en las vías interurbanas. El día festivo se alcanzó casi un 5% más de circulación que el miércoles de Feria de 2025. De igual forma, han practicado más de 9.000 controles de alcoholemia con un volumen de positivo del 1,9%, siendo un volumen similar al de cualquier época del año.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Sevilla aclaran que se trata de datos provisionales, ya que algunas de las actuaciones se continúan investigando y, en ocasiones, existen denuncias que se formalizan en los días posteriores a la semana de la Feria de Abril, por lo que el balance definitivo podrá variar en las próximas horas.