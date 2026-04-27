El seguridad acusado de insultar a una enfermera palestina en Sevilla niega haber dicho "sois moros terroristas": "Tengo amigos árabes"

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado en la mañana de este lunes el juicio contra el guardia de seguridad acusado de agredir verbalmente a una enfermera palestina en el comedor del Hospital San Lázaro. La mujer ha insistido en su versión sobre los hechos, mientras que el seguridad lo ha negado -"en la vida"-, apuntando que solo mantenía una conversación privada contra otro nombre. A pesar de que hubo numerosos testigos de lo ocurrido, ninguno acudió a la sesión. La Fiscalía pide dos años de cárcel para el hombre

La primera en declarar fue la víctima. Insistió en su versión de que estaban comiendo y él hablaba sobre los marroquíes con otro varón presente. Hasta aquí, los dos de acuerdo. Entonces, una enfermera le preguntó a la víctima que de dónde era y ella contestó "palestino". Ahí, según la versión de ella, él se dirigió a ella y le dijo: "Palestinos, marroquíes sois unos terroristas. Moros es los que sois con to sus muertos", refirió.

"Un compañero lo manda a callar y le dije: por favor, tienes una edad, tendrá nietos...", reflejó la enfermera en sede judicial. Él, según su versión, le contestó: "A mí me han educado en que todos son moros". La enfermera refirió que se quedó "con miedo, insegura, porque tenía una porra. Estaba muy agresivo y hablando demasiado fuerte. Su expresión corporal daba cada vez más miedo".

La enfermera recuerda que se sintió arropada por el compañero que lo mandó a callar, pero "por los demás no". "Me sentí muy humillada, muy vejada, indefensa y con miedo a salir del hospital", reflejó. Además, insitió en que ahora le da "respeto" decir que es "de un lado o de otro" y no ayuda cuando hay que traducir.

"Tengo amigos árabes"

El vigilande de seguridad negó esta escena. Aseguró que "en la vida" se le habría ocurrido hacer eso, que no conocía de nada a la mujer y que solo mantuvo una conversación privada con el hombre sobre la situación actual del país. "Yo estaba hablando en privado. Hablando de marroquíes, pero personalmente. Yo respeto a todo el mundo", apuntó el hombre. Durante la testifical, en la que contestó a todas las partes, aseguró que había relacionado a los marroquíes con el "maltratato". "En la vida he dicho terroristas".

Se enteró de la denuncia por racismo al terminar su turno. Insistió en varias ocasiones en que "nunca" había "tenido un problema". "Yo tengo amigos árabes", ha asegurado en sede judicial tras contar una anécdota en la que felicitó a un hombre llamado Hassan.

Versión de la víctima consistente

La Fiscalía cree que la versión de la víctima "ha sido consistente, persistente y veraz. Aparte, nos encontramos que no hay animadversión, ningún motivo por el que pudiera querer el mal para el acusado. Quedan acreditados los hechos". La Fiscalía entiende que se cometió un delito contra los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios en concurso de normas con un ilícito contra la integridad moral del artículo 173. Se solicitan dos años de prisión y una multa de 3.650 euros.

Además, pide que se le aplique la agravante recogida en el Código Penal por la comisión del delito por "motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca".

Por su parte, la defensa de la víctima insistió en que se produjeron "una serie de contradicciones en la versión del acusado". Concretamente, sobre cuándo conoció a la víctima, si tras decírselo su jefe o cuando recibió la carta del juicio.

En última instancia, el abogado del acusado ha señalado que son versiones contradictorias, que no existe testifical de ninguno de los presentes y que el testimonio de la víctima no ha sido refrendado por ninguna de las personas presentes. "Entendemos que carecemos de prueba alguna que pueda asentar la versión dada por la denunciante", señaló el letrado, que finalizó: "No la conocía de nada, ni su religión ni su origen y parece una persona más bien caucásica".