Sevilla busca acabar con las 'discocasetas' a partir de la Feria de 2027: el Ayuntamiento prohibirá apagar las luces y mantendrá las sevillanas hasta una hora concreta

El Ayuntamiento de Sevilla quiere evitar que las casetas del Real de la Feria se conviertan en discotecas durante la noche. Esta es la intención del Gobierno municipal, encabezado por el alcalde de José Luis Sanz, con las modificaciones que esperan introducir sobre la ordenanza municipal reguladora de la Feria de Abril. Estos cambios se sumarían a la ampliación de casetas que el Consistorio espera llevar a cabo para la edición de 2027.

El delegado del área de Fiestas Mayores, Manuel Alés ha anunciado que, entre las nuevas medidas que recogería la ordenanza municipal, está prohibir que las casetas apaguen las luces por la noche, para "evitar que se conviertan en discotecas". Según ha comentado el delegado en una entrevista en la Cadena SER, el hecho de mantener los farolillos encendidos hasta las 07:00 horas de la mañana, que impulsó el Partido Popular cuando accedió a la alcaldía, ha hecho disminuir "de manera radical" los enfrentamientos. De todas formas, según ha referido, la actual ordenanza no contempla sanciones en este sentido.

Del mismo modo, Alés ha deslizado la posibilidad de regular la música de las casetas para "mantener el orden de la Feria". Ha abierto la puerta a exigir que las casetas mantengan las sevillanas hasta un momento concreto todos los días. "No queremos que nos obliguen a establecer que haya que poner sevillanas y flamenco todo el tiempo, pero puede que haya que hacerlo hasta cierta hora", ha afirmado. También, el delegado de Fiestas Mayores ha recalcado la obligación de mantener las casetas abiertas "aunque no haya nadie" durante el día. Manuel Alés ha recordado que, de lo contrario, se podrá sancionar al propietario aplicando la actual ordenanza.

En estos momentos, aseguran que las modificaciones sobre la ordenanza son solo un borrador. En breve, desde el Gobierno local esperan reunirse con todos los grupos de la oposición en el Consistorio para presentar los cambios en la normativa, así como el proyecto de ampliación del Real.

"El plan de movilidad ha funcionado de manera impecable"

Entre otros temas, el concejal popular ha declarado mostrarse "sorprendido" por las quejas mostradas por el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, sobre las "dificultades" en materia de movilidad para acceder al recinto ferial. Ha defendido que el dispositivo para llegar al Real ha funcionado de manera "impecable".

Además, ha destacado el "éxito" que ha supuesto la nueva calle de evacuación, al igual que ha hecho en la mañana de este lunes el alcalde de la ciudad. José Luis Sanz ha informado que el nuevo acceso a la Feria tras la prolongación de Pepe Luis Vázquez, ha sido el décimo punto del Real con mayor afluencia de todo el callejero, por lo que se ha demostrado como "una medida eficaz" que ha permitido un mejor movimiento de las personas en el Real.

Una información arrojada por la red de 40 sensores instalada en el recinto que ha registrado una cifra próxima a los 2,5 millones de asistentes durante toda la fiesta gracias a la localización de los teléfonos móviles. El miércoles de feria a las 19:00 horas fue el momento de mayor concentración de personas en el Real, seguido del jueves y viernes, mientras que las calles más transitadas fueron Pepe Hillo, Ricardo Torres Bombita, Joselito El Gallo y Pepe Luis Vázquez. "Por primera vez, se ha podido contar el número real de asistentes", apuntaba el alcalde. Hasta el año pasado, el conteo de personas se realizaba mediante cámaras instaladas en algunos puntos del Real que contaban las entradas y salidas de personas por cada uno de esos puntos.