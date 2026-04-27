Sevilla dice adiós a la Feria de Abril 2026 con unos fuegos artificiales inspirados en Carlos V e Isabel de Portugal

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se ha despedido con el espectáculo de fuegos artificiales ‘Entre claveles’, de estreno absoluto en la ciudad, que pone el broche final a una edición concurrida, con calor al principio y tiempo más inestable al final. Tras la exhibición pirotécnica, arranca el desmontaje de la Feria, que culminará a las 06.30 horas de la mañana del lunes.

Los tradicionales fuegos artificiales han cerrado la Feria en la medianoche de este domingo, dentro de un dispositivo especial de seguridad y movilidad activado en el entorno del Real. El espectáculo ha iluminado el cielo de Sevilla en los primeros minutos del lunes, coincidiendo con el apagado de la portada y de los farolillos.

Un guiño a Carlos V e Isabel de Portugal

Bajo el título ‘Entre claveles’, el castillo de fuegos ha incluido un claro guiño a la conmemoración de los 500 años de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal en Sevilla. El clavel tuvo un papel simbólico en aquella historia: el emperador regaló a su esposa claveles traídos de Oriente, una flor exótica entonces en España, e Isabel de Portugal, fascinada por ella, impulsó después su cultivo en la Alhambra.

El espectáculo ha tenido una duración de algo más de 15 minutos, con 925 segundos de disparos. Según los datos del Consistorio, el castillo ha contado con 359,9 kilos de pólvora, 16 conjuntos pirotécnicos y 5.750 unidades de disparo previstas para este diseño exclusivo.

Por motivos de seguridad, momentos antes del encendido del material pirotécnico se ha cortado el tráfico en varios puntos del entorno: el Paseo de las Delicias, a la altura del Puente de San Telmo y la Glorieta de Méjico; la Avenida María Luisa, a la altura de la Glorieta de San Diego; y el Puente de Los Remedios.

Un diseño exclusivo para cerrar la Feria

La empresa Pirotecnia Zaragozana ha sido la encargada de este diseño exclusivo y de llevar a cabo el evento por segundo año consecutivo, con un contrato de 24.805 euros, IVA incluido. La firma, integrada en el grupo francés Etienne-Lacroix, cuenta con experiencia en grandes citas internacionales y nacionales, como los fuegos de los Campos Elíseos de París por el 14 de julio, Día Nacional de Francia, y las Fallas de Valencia de este mismo año.

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Tras los fuegos, el desmontaje de la Feria

Tras los fuegos artificiales, el Real inicia un plan de desmontaje exprés que se prolonga durante la madrugada del lunes, con limpieza del recinto, entrada escalonada de camiones y cortes de tráfico en el entorno. El dispositivo permite el acceso primero de los vehículos pesados por Juan Pablo II y después de los camiones de menor tonelaje por Rubén Darío, antes de que a las 06.30 horas se restablezca la circulación habitual en las vías afectadas. La salida de camiones continuará ya durante el día y el desmontaje de las casetas comenzará a partir de las 16.00 horas.