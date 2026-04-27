Tiburones en Sevilla: una exposición para entender su papel en el océano

Los tiburones son, probablemente, los habitantes más fascinantes del océano y también unos de los grandes desconocidos. Despiertan curiosidad, generan expectación y, en muchos casos, una inquietud que genera ese interés por descubrir más sobre ellos.

Esa es precisamente la premisa en torno a la que se articula la nueva exposición de tiburones del Acuario de Sevilla. No se trata simplemente de una visita, sino de una experiencia divulgativa diseñada para comprender, aprender y transformar la mirada sobre uno de los animales más singulares del mundo marino.

Una experiencia educativa en el Acuario de Sevilla

El Tiburón Cebra es una de las nueve especies de tiburones que puedes admirar en el Acuario de Sevilla. / Acuario de Sevilla.

Los tiburones despiertan fascinación, pero también están rodeados de una percepción distorsionada. La exposición parte de ese punto: cuestionar lo que creemos para aprender más sobre de ellos.

Con esta exposición queremos que el público comience a mirar a los tiburones desde el conocimiento y no desde el miedo. Son especies clave para la salud de los océanos y conocerlos es el primer paso para protegerlos. Rocío Alcázar. — Gerente del Acuario de Sevilla.

Desde el principio del recorrido, el visitante se enfrenta a sus propias ideas preconcebidas en un entorno interactivo que invita a cuestionarlas. A través de diferentes espacios, el Acuario de Sevilla plantea un itinerario con un aprendizaje accesible para todos los públicos.

Este enfoque responde a un objetivo claro: consolidar al Acuario como un referente en educación y conservación marina, más allá de una propuesta de ocio tradicional .

Un recorrido para descubrir el mundo de los tiburones

Tiburón Toro en el oceanario del Acuario de Sevilla. / Acuario de Sevilla.

La exposición se estructura en diferentes áreas temáticas que permiten entender cómo viven los tiburones, cómo es su comportamiento y cuál es su papel dentro del ecosistema en el que habitan. El itinerario se articula en nueve espacios temáticos que permiten conocerlos desde múltiples perspectivas:

Zona sensorial: donde los visitantes entenderán cómo los tiburones perciben su entorno mediante sus sistemas altamente especializados.

donde los visitantes entenderán cómo los tiburones perciben su entorno mediante sus sistemas altamente especializados. Área evolutiva: contextualiza a los tiburones como una de las especies más antiguas del planeta.

contextualiza a los tiburones como una de las especies más antiguas del planeta. Espacios de alimentación y reproducción: profundizan en su biología y capacidad de adaptación.

Los tiburones desempeñan un papel clave en la salud de los océanos. Su conservación es fundamental para mantener el equilibrio de los ecosistemas marinos. Javier Landa. — Conservador Acuario de Sevilla.

Oceanario: Se trata del tanque con tiburones más profundo de la península ibérica, con 9 metros de profundidad y unos 2 millones de litros de agua.

Se trata del tanque con tiburones más profundo de la península ibérica, con 9 metros de profundidad y unos 2 millones de litros de agua. Punto cinematográfico: área audiovisual para contextualización y divulgación.

área audiovisual para contextualización y divulgación. Zona de tiburones de menor tamaño: ubicada en la segunda planta, incluye especies como tiburón bambú, nodriza de cola corta y nodriza leonado, junto a ejemplares de mayor tamaño.

ubicada en la segunda planta, incluye especies como tiburón bambú, nodriza de cola corta y nodriza leonado, junto a ejemplares de mayor tamaño. Zona del manglar: presenta proyectos de conservación e investigación desarrollados en España y en el propio acuario.

presenta proyectos de conservación e investigación desarrollados en España y en el propio acuario. Zona de juegos interactivos: permite comprender, de forma didáctica, cómo las acciones individuales contribuyen a la protección de los tiburones.

permite comprender, de forma didáctica, cómo las acciones individuales contribuyen a la protección de los tiburones. Photocall final: experiencia inmersiva donde el visitante se convierte simbólicamente en tiburón, reforzando el compromiso con el océano.

Conviértete en el mejor amigo de los tiburones

La exposición refuerza uno de sus ejes principales a través de la interacción: el aprendizaje activo. Desde el inicio, los visitantes ponen a prueba sus conocimientos con un quiz que pueden repetir al final del recorrido, lo que les permite medir su evolución y obtener la insignia de “Amigo de los tiburones”.

La propuesta busca, en última instancia, transformar la percepción social del tiburón, trasladando la idea de que "los tiburones lejos de ser una amenaza, son imprescindibles para el equilibrio del ecosistema y nuestro futuro. Cambiar el pensamiento hacía esta percepción es fundamental para avanzar en su conservación", señala Susana Montero, directora de Educación del Acuario de Sevilla.

Una mandíbula de 3 metros en el Oceanario del Acuario de Sevilla

Uno de los momentos más esperados del recorrido es el Oceanario, el tanque de mayor tamaño del Acuario de Sevilla, donde se recrean los grandes océanos del mundo. Este espacio acoge a las especies de mayor envergadura del acuario, permitiendo a los visitantes observar de cerca ejemplares como el tiburón toro, el tiburón gris o el tiburón cebra en un entorno que reproduce fielmente su hábitat natural.

Algunas de las especies comprendidas dentro de la exposición. / El Correo

La amplitud del tanque y la cercanía con los animales generan un fuerte impacto, facilitando la comprensión de su comportamiento, su forma de desplazarse y su papel dentro del ecosistema marino. Además, en este espacio se puede contemplar una reproducción de la mandíbula de un megalodón de casi tres metros, así como compararse con distintas especies a través de una regla de tiburones a tamaño real, lo que aporta una dimensión divulgativa y experiencial al recorrido.

Comprender para conservar

La exposición culmina con un mensaje claro: los tiburones son fundamentales para el equilibrio del océano. Su papel como reguladores de poblaciones es clave para mantener la biodiversidad marina. Por ello, el Acuario de Sevilla incorpora espacios dedicados a proyectos de conservación, tanto a nivel nacional como en sus propias instalaciones. Este enfoque conecta directamente con el objetivo de generar conciencia ambiental y promover una relación más informada y respetuosa con el medio marino .

Hazte con tus entradas en este enlace: https://entradas.acuariosevilla.es/TicketOfficeAI/

“Tiburones: no siempre es lo que ves” se posiciona, así, como una alternativa diferente dentro de la agenda cultura de Sevilla. Una actividad pensada especialmente para familias, pero también para cualquier persona interesada en la sostenibilidad y la divulgación científica. Más allá de ver tiburones, la propuesta invita a entenderlos. Y ahí es donde reside su valor diferencial: en convertir una visita en una experiencia que deje huella.