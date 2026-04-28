¿A qué hora lloverá este martes en Sevilla? La previsión completa de Aemet, hora a hora

La previsión horaria de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Sevilla apunta a un martes con mañana seca y un cambio claro a partir de las 14.00 horas, cuando se esperan tormentas y lluvia escasa. La probabilidad de precipitación sube al 95% entre las 14.00 y las 20.00 horas y se mantiene en el 75% entre las 20.00 y las 02.00 horas.

Previsión de la Aemet por horas

De 00.00 a 13.00 horas, no se esperan lluvias. El cielo irá de despejado a cubierto de madrugada, con nubes altas durante la mañana y ambiente templado. Las temperaturas pasarán de los 21 grados de medianoche a los 27 grados a las 13.00 horas.

El primer tramo con lluvia aparece a las 14.00 horas, cuando la Aemet prevé cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, 29 grados, viento del suroeste de 14 km/h y rachas de hasta 44 km/h.

A las 15.00 horas continuará la posibilidad de lluvia escasa, ya con intervalos nubosos. La temperatura seguirá en 29 grados y el viento del sur arreciará hasta los 28 km/h, con rachas de 47 km/h.

Entre las 16.00 y las 19.00 horas se mantendrán los intervalos nubosos con lluvia escasa. La temperatura bajará progresivamente de 27 a 24 grados, con viento del sur y rachas que podrán alcanzar los 47 km/h a las 16.00 horas.

A partir de las 20.00 horas seguirá la lluvia escasa, con 22 grados y viento del suroeste de 20 km/h. La situación se mantendrá también a las 21.00, 22.00 y 23.00 horas, con lluvia débil prevista y temperaturas en descenso hasta los 18 grados al final del día.

Abril acaba con inestabilidad y el puente de mayo trae lluvias Esta semana, a caballo entre finales de abril e inicio de mayo, estará protagonizada por la inestabilidad atmosférica, por lo que se esperan chubascos y tormentas en amplias zonas de la Península, mientras que es probable que el puente de mayo deje precipitaciones, sobre todo en el tercio norte y en el este peninsular, como ha indicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Por días, Del Campo ha detallado que los chubascos y tormentas se producirán este lunes en el norte, mientras que el martes y el miércoles se extenderán a numerosas zonas del país. En este sentido, ha añadido que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento. El portavoz ha indicado que tanto el viernes, primero de mayo, como el fin de semana, "la incertidumbre en el pronóstico es elevada", pero ha señalado que, "con la información actualmente disponible, es probable que continúe la inestabilidad atmosférica y haya probabilidad de chubascos en el tercio norte y este peninsular", con chubascos que podrán ser localmente fuertes y estar acompañados de tormenta.

La jornada del martes en Sevilla estará marcada por un cambio claro de tiempo a partir de primeras horas de la tarde, cuando la estabilidad dará paso a lluvias débiles y posibles tormentas que se prolongarán hasta la noche. Un episodio que, aunque no dejará grandes acumulados, sí vendrá acompañado de rachas de viento intensas y obligará a estar pendientes del cielo durante la segunda mitad del día.