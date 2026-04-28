El alcalde anuncia los plazos de la ampliación de la Feria de Sevilla: el proyecto estará en mayo, habrá obras en septiembre y 220 casetas más en 2028

Mientras ya han comenzado los trabajos de desmontaje de la Feria de Sevilla, todas las miradas están puestas ya en la siguiente por los cambios que se han prometido. La intención del Gobierno de José Luis Sanz es ejecutar a lo largo de este año y comienzos del siguiente la gran parte de las obras de ampliación de la Feria para dar cabida a 220 casetas más. Por eso, para llegar a tiempo, todo tiene que ir en plazo y lo más rápido posible. De momento, el alcalde no se atreve a asegurar con rotundidad que la totalidad de las nuevas casetas estarán montadas en 2027, por lo que algunas podrían demorarse hasta la Feria de 2028. En este sentido, el primer gran paso se dará durante este mes de mayo con la aprobación del proyecto.

"Yo nunca he hablado de posponer ni postergar. La ampliación de la Feria será un expediente que vaya, si no a esta próxima Junta de Gobierno del día 8 de mayo, como mucho al 15. Eso no es posponer ni postergar", ha asegurado Sanz este martes, tras la firma de un protocolo de intenciones entre el Ayuntamiento de Sevilla y las cinco Universidades de Sevilla, para el impulso de la celebración del centenario de la exposición de 1929. Por tanto, será en las próximas semanas cuando se dé luz verde al proyecto y arranquen todos los trámites administrativos correspondientes.

Según ha explicado el alcalde, la intención es poder arrancar las obras después del verano. "Vamos a intentar que comiencen, si no en enero, en septiembre del 2026", ha declarado el primer edil popular. Para ello, una vez se apruebe el expediente en la Junta de Gobierno, empezarán los 30 días de fase de exposición pública. Después se procederá a la licitación y se adjudicará a una empresa. Será entonces cuando puedan empezar los trabajos, ha confirmado Sanz.

"Este proyecto va a salir. No sabemos si va a dar tiempo a que en 2027 estén las 220 casetas. A lo mejor en 2027 no están todas, en 2028 seguro. En 2027 no estoy ahora mismo en condiciones de decirles cuántas casetas va a haber. Pero aquí ni se pospone ni se posterga nada", ha reiterado el alcalde este martes, dejando la puerta abierta a que el próximo año esté sin terminar.

El plan completo para la Feria llegará en 2028

El plan del Consistorio es incorporar hasta 220 casetas nuevas al recinto ferial, cuatro nuevas calles y el obligado retranqueo de la calle del Infierno. Por el momento, el proyecto está en fase primaria de intervención, que debe analizar la viabilidad económica y jurídica, para posteriormente proceder a la licitación del proyecto y el inicio de las obras. Desde el área de Fiestas Mayores ya han iniciado conversaciones con los sectores implicados en el Real de Los Remedios, aunque se intensificarán a partir de ahora cuando la Feria de Abril ha llegado a su fin.

José Luis Sanz afirmó este lunes en el habitual balance tras la Feria que el Gobierno local presentará más adelante dicho proyecto con más detalle y detenimiento, puesto que ni siquiera han estimado por ahora el coste definitivo del mismo. De igual forma, Sanz asegura que abrirá una ronda con todos los portavoces de la oposición para darles a conocer el planteamiento: "Tiene que ser un proyecto de todos los sevillanos, un proyecto de ciudad". Según indicó el regidor de la ciudad, el portavoz del Gobierno municipal Juan Bueno se pondrá en contacto estos días con los grupos para poner fecha a una reunión.

"No sabemos todavía cuántas casetas podríamos incorporar en 2027, aunque en 2028 sí estaría terminado todo el proceso", aseguraba ya este lunes José Luis Sanz. Al parecer, la parte más compleja es determinar hasta qué punto la ampliación es compatible con las labores de montaje de la Feria de Abril de 2027. En estos momentos, el Gobierno local lo está estudiando y analizando para fijar cuántas casetas nuevas habrá en 2027, del total de 220 nuevas que se plantean.