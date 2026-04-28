Bofetada de Bruselas al arroz sevillano frente al de Camboya y Myanmar: "Afrontamos la campaña con mucha incertidumbre"

Esta campaña debería ser de alegría para los arroceros de las marismas del Guadalquivir. Con pleno de agua, una materia fundamental para el cultivo, todo hace presagiar buenos números en un 2026 pleno. Los trabajos para preparar la tierra ya han comenzado y la siembra arrancará en unos 15 días, pero los arroceros afrontan este proceso con "mucha incertidumbre".

Esta intranquilidad procede de Bruselas. Este martes, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la cláusula de salvaguardia que permitirá la entrada masiva de arroz de Myanmar y Camboya en Europa. En los últimos diez años, ha llegado al viejo continente una media de 387.000 toneladas, un número que se disparó el pasado ejercicio, hasta las 543.000. Ahora, dicha cláusula permite un 45% de incremento de las importaciones, lo que se traduce, según el sector, en un mazazo imposible de asumir para los productores europeos.

Para intentar reducir el impacto, agricultores y cooperativas habían planteado una enmienda que defendía reducir ese umbral para que el arroz europeo tuviera su sitio. Y es que no solo España padece esta situación: también la sufren países como Portugal o Italia. Esta enmienda es la que ahora Europa ha tumbado manteniendo la propuesta inicial de la Comisión.

El Gobierno español apoyaba la iniciativa

El ministro del ramo, Luis Planas, había salido en defensa del sector el pasado lunes apoyando dicha propuesta, así como el etiquetado del origen de los productos, para que los consumidores conozcan de primera mano de dónde proceden los alimentos.

"España apoya esta iniciativa. Esperamos que salga adelante porque somos un país productor, el segundo país productor después de Italia y efectivamente estamos en la misma posición", aseguraba el ministro español. En este sentido, consideraba "necesario buscar instrumentos de protección" para los productores europeos porque cuando se produce una diferencia de precios demasiado elevada, "pueden situarse fuera del mercado".

60% del arroz guardado

"Aún tenemos el 60% del arroz de la pasada campaña guardado y esperábamos que la respuesta fuera a nuestro favor, pero no ha sido así y lo que parece es que el arroz europeo no interesa", ha señalado a este periódico Eduardo Vera, director gerente de la Federación de Arroceros de Sevilla.

"La pregunta es si ellos quieren que desaparezcan Doñana, la Albufera de Valencia o el Delta del Ebro, porque la supervivencia de los humedales depende directamente del cultivo del arroz", enfatiza Vera, que recuerda que en los años de sequía, la avifauna de las marismas se ha visto "muy afectada".

Llegada de arroz con fitosanitarios prohibidos en Europa

Además, el representante de los arroceros carga contra la "doble vara de medir" de Bruselas. "Tanto proteger el cambio climático, la eliminación de fitosanitarios, la reducción de un 50% de fitosanitarios, la reducción de un 20% del abono y todo lo que estamos soportando, para que ahora venga arroz de Camboya y Myanmar y nos tire el mercado al suelo… ", se lamenta. Además, recuerda las contrataciones de "semiesclavitud" en esos países, "con niños de 7 y 8 años trabajando en el campo".

"Con esta decisión vienen a decirnos: habéis hecho un trabajo fantástico, pero me sigo quedando con el arroz contaminado de otros países, porque me da igual que vengan con metales pesados, que vengan con fitosanitarios prohibidos en Europa hace muchísimos años, porque prefiero el arroz barato y me importan poco bledo los arroceros europeos y el medio ambiente", enfatiza.