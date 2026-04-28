La avenida de la Constitución llega a mayo sin el proyecto de nuevos toldos: "No será el mismo, no nos gustó a nadie"

Los toldos de la avenida de la Constitución de este 2026 no serán los mismos que tantas críticas recibieron el año pasado, colocados sobre unos bloques fijados al suelo y además sin dar sombra completamente en la avenida. De hecho, el que más sombra recibía era el tranvía. El alcalde, José Luis Sanz, fue el primero en valorar negativamente el proyecto elegido y por eso para este verano la estructura será diferente. "El mismo proyecto no. Ya dije que no nos gustó a nadie, no tiene sentido volver a repetir lo mismo", ha asegurado este martes, sin dar plazos de cuándo arrancará el montaje.

El Gobierno de José Luis Sanz se encuentra trabajando con un estudio de arquitectura en la mejora de los toldos y "pronto" se anunciará el modelo elegido. El montaje de la totalidad de los toldos de la ciudad suele ser ya a mediados de mayo, por lo que no debería demorarse más de esa fecha en caso de querer llegar a tiempo a las primeras semanas de calor del verano. De hecho, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, aseguró hace un par de semanas que "dentro de poco se empezarán a hacer pruebas con los nuevos toldos que irán en la avenida de la Constitución".

Fue el propio concejal de Urbanismo el que, en septiembre de 2025, precisó cuándo estarían listos. En la Comisión de Control y Fiscalización de septiembre afirmó que la intención es colocar los toldos "justo después de Semana Santa". "El año que viene estarán colocados en tiempo y forma", abundó, reconociendo que habría que darle "una vuelta" al modelo. La infraestructura fue bastante voluminosa con bases de 3.000 kilogramos de hormigón en esta importante arteria del centro de la capital. "A mí no me gustan, pero no ha habido más remedio", reconoció Sanz en referencia a estos bloques de hormigón.

En 2025, los toldos de la avenida de la Constitución no llegaron hasta agosto. Los retrasos en la colocación del entoldado fueron polémicos porque, tras un largo verano de espera, quedaron finalmente instalados el día 22 de agosto a pesar de haber iniciado el montaje un mes y medio antes. A principios de julio, se depositaron las bases de hormigón, pero las velas que dan la sombra se ubicaron mucho más tarde. Los toldos llegaron después de superar una de las olas de calor más prolongadas que ha vivido la ciudad, con máximas de hasta 45 grados.

Los toldos del puente de San Telmo "van en fecha"

En el puente de San Telmo también se trabaja en la instalación de los toldos. "Van en fecha", ha valorado Sanz. "El problema de los toldos en un puente es que no es solo poner el toldo. La estructura que sostiene esos toldos tiene que ir sujeta a la estructura por debajo del puente. No es una cosa fácil", ha explicado.

El puente del Cachorro también está en proceso de renovación, pero ha justificado el alcalde que "ya se diseñó con esa estructura hecha". Pero en el caso del de San Telmo, "esa estructura para sujetar posibles toldos no la tiene hecha. Eso es lo que está ralentizando un poquito más la obra, pero no va retrasada en exceso".