El uso turístico copa ya la mayoría de los locales comerciales de la Avenida de la Constitución y dispara los precios a su máximo histórico

La peatonalización llevada a cabo y el auge turístico del centro de la ciudad de Sevilla ha transformado por completo la realidad de los locales comerciales ubicados en la Avenida de la Constitución. Como constata el último informe de la sociedad Inerzia Asesores Inmobiliarios, el 60% de los locales están dedicados ya a la restauración, los souvenirs o la alimentación. Un cambio de realidad que ha conllevado una máxima ocupación de los espacios comerciales y una subida de sus precios que han alcanzado en 2025 su récord con un valor de 97 euros el metro cuadrado.

Durante los últimos tres años, desde 2022, todos los locales comerciales se encuentran ocupados lo que refleja una elevada demanda que deja sin margen alguno a cualquier operador que quiera restar presente en la calle. Esta situación ya se alcanzó en 2019 y sólo sufrió un paréntesis entre 2020 y 2021 cuando por la pandemia uno de cada diez locales comerciales permanecieron desocupados. "El informe pone de manifiesto cómo la escasez de locales ha pasado de ser un fenómeno puntual a convertirse en un rasgo estructural del eje, condicionando su evolución y posicionamiento", destaca el análisis.

Esta ocupación máxima ha tenido dos consecuencias. De forma directa, la baja oferta ha separado los precios que han subido sólo en los últimos cuatro años, desde la pandemia, en un 18,3%. De esta forma, al cierre de 2025 se ha llegado al importe máximo de 97 euros por metro cuadrado. El incremento en los últimos quince años ha sido de un 35%.

Uso mayoritariamente turístico

La segunda gran transformación de la Avenida de la Constitución está relacionada con el uso de los locales comerciales. El bloque turístico se ha impuesto sobre otros modelos de negocio de carácter más local como comercios de proximidad. Seis de cada diez negocios tienen como clientes principalmente a los visitantes. "A finales de 2025, la Avenida de la Constitución presenta una composición comercial que refleja con claridad su carácter de vía de uso predominantemente turístico", concluye el informe de Inerzia Asesores Inmobiliarios.

Así, el 41% son negocios de hostelería con veladores en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, un 5,9% están reservados para alimentación con productos dirigidos al turista y un 13,7% están directamente especializados en souvenirs. Los otros usos han quedado ya como minoritarios. Hay un 13% de locales de moda o complementos y un 25,5% de servicios, aunque en algunos casos también orientados al turismo.