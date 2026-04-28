Batida contra terrazas y veladores de los bares en Alameda y calle Feria: el Ayuntamiento impone multas que suman más de 6.000 euros

Batida contra los veladores ilegales y mal colocados. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobará este martes multas a ocho establecimientos en distintos puntos de la ciudad por el uso de mesas y sillas sin autorización y por la ocupación del espacio público. La mayoría de estas sanciones se centran en la zona de la Alameda de Hércules y la calle Feria y suman un importe de 6.400 euros.

En marzo de 2026, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó una nueva ordenanza de veladores para la que los bares se adaptasen a la nueva norma en tres años. Mientras tanto tendrán que cumplir con la normativa vigente hasta entonces y no salirse de la licencia concedida con anterioridad ni de las condiciones para realizar su actividad.

Multas en Regina y Mateos Gago

En este caso, a cuatro de los establecimientos se les ha impuesto multas por valor de 1.000 euros, en concreto, una de ellas a un local de Calatrava -por incumplir el acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente en el que se ordenaron las medidas necesarias para adecuar la realidad a la ordenación urbanística de la finca- y a otro de Regina -por el mismo motivo-. También han sido sancionados dos negocios ubicados en Mateos Gago y en la Plaza de América, respectivamente, también alegando la misma causa.

Por otro lado, tres locales de la calle Feria también son motivo de multas coercitivas de 600 euros, a la que se suma otra por valor de 600 en la calle Alcalde Isacio Contreras, todas ellas por veladores sin licencia.

Adaptación a la nueva normativa

La aprobación definitiva de esta normativa para regular las terrazas de los bares de la capital llegó en el mes de marzo de 2025, tras el pacto alcanzado entre el PP y Vox. Serían unos 30.000 veladores los afectados según los cálculos de los hosteleros, de los cuales más de 12.000 podrían desaparecer.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la ampliación de un paso libre para peatones hasta los 1,80 metros, la renovación de las licencias año a año, un plazo de tres años para adaptarse a los nuevos requisitos, cambios en las multas o la protección de edificios BIC.