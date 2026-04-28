La biblioteca pública de la calle Feria vuelve a cerrar por segunda vez en menos de seis meses

La biblioteca pública Alberto Lista cerró el pasado mes de noviembre. Por aquel entonces, el Ayuntamiento anunció que se abriría en unos días. Aunque la reapertura no duró mucho: este espacio municipal de la calle Feria volvió a clausurarse de nuevo el 23 de marzo, tal como informe el cartel pegado en la puerta. Y sigue así a día de hoy, más de un mes después: con la cerradura echada y sin prestar servicio.

"Estimados/as usuarios/as: la biblioteca pública Alberto Lista permanecerá cerrada desde el lunes 23 de marzo por causas ajenas al servicio. Lamentamos las molestias que esto pueda causar", recoge un cartel que lleva por título "Aviso importante: cierre temporal". "Mientras tanto, puedes seguir disfrutando de los servicios de préstamo y sala en las bibliotecas Julia Uceda, Felipe González y San Julián, ubicadas cerca de aquí".

"También puede realizar las devoluciones de libros y documentos en otras bibliotecas de la Red Municipal de lunes a viernes de 9:00 a 14:00, y en el buzón de devolución situado en la calle Torneo, frente a la biblioteca Felipe González, durante 24 horas", detalla el documento. "Igualmente podrá renovar sus libros por internet o bien llamando a los teléfonos de estas bibliotecas. También por correo electrónico a info.sbs.cultura@sevilla.org".

Cartel colgado en la biblioteca pública Alberto Lista, en la calle Feria. / EL CORREO

Desde el Ayuntamiento de Sevilla no han respondido hasta el momento a las preguntas de El Correo de Andalucía sobre las causas del cierre. No obstante, y según fuentes consultadas por este medio, el motivo podría estar en la baja laboral del único empleado municipal destinado a este espacio, que no se ha podido cubrir. Una situación similar a la que provocó el cierre de este mismo inmueble el pasado mes de noviembre.

Segundo cierre en menos de un año

"Esta biblioteca permanecerá cerrada de forma indefinida". Esto avisaba el pasado mes de noviembre el cartel pegado en este mismo espacio público, ubicado en la calle Feria número 57 y dependiente del Ayuntamiento de Sevilla. El motivo de aquella clausura estaba en la falta de personal para cubrir la baja médica de una funcionaria, según pudo saber El Correo de Andalucía y confirmaron desde el Consistorio.

El cierre se produjo en aquella ocasión por la baja de la trabajadora de esta biblioteca, que no se pudo cubrir, tal como explicaron fuentes municipales. Según aclararon desde el Ayuntamiento, la previsión era que esta empleada se reincorporase a lo largo de esa misma semana, y si finalmente no podía, se buscaría otra solución para intentar reabrir este espacio a la semana siguiente, tal como apuntaron estas mismas fuentes.

Tras su reapertura, esta biblioteca volvió a dejar de prestar servicio el pasado marzo. Concretamente el lunes 23, cuando la puerta se cerró al público por segunda vez en menos de seis meses. Se acabó así con una actividad que, de momento, no ha podido recuperarse.