Autorizado un nuevo bloque con 16 apartamentos turísticos junto al Muro de los Navarros

El casco histórico de Sevilla sigue sumando nuevos apartamentos turísticos, una zona denominada saturada. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto conceder, en su sesión de este martes, la licencia de cambio de uso sin obras de un residencial plurifamiliar con 16 viviendas, a hotelero (que incluye 16 apartamentos turísticos).

Este edificio ya lleva tiempo operando como alojamiento turístico porque tenía informe favorable de Junta de Andalucía. El cambio de uso estaba previsto en la Gerencia de Urbanismo, pero estaba pendiente de aprobar.

En esta ocasión, se sitúa en la calle Guadalupe, 15, junto al Muro de los Navarros. La semana antes de la celebración de la Feria de Abril, este órgano ya dio vía libre a ocho apartamentos destinados a turistas que se ubicarán en el entorno de Feria, en la calle Amargura, muy próxima al mercado de abastos.

En la sesión de este martes, también se dan facilidades a otros apartamentos turísticos en distintos puntos del Casco Antiguo, incluido el entorno de la Alameda, concretamente en la calle Peral 19-21, donde se ha concedido la calificación ambiental positiva para esta actividad. Muy cerca, en la calle Lumbreras, se procederá a informar el sentido positivo del silencio y al archivo de las actuaciones en el procedimiento de calificación ambiental para apartamentos turísticos.

Apartamentos turísticos en el Salvador y calle Cuna

También en el centro, apartamentos turísticos en la Plaza del Salvador (en los números 17 Y 18) han obtenido este mismo beneplácito, al igual que en la calle Bailén nº 1. En la calle Cuna, ha obtenido la calificación ambiental positiva para esta actividad el número 45.

En Triana, concretamente en la calle Alfarería, también se procederá a "informar el sentido positivo del silencio y al archivo de las actuaciones en el procedimiento de calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos". Triana es precisamente otra de las zonas de la ciudad calificada como saturada.

Zonas saturadas

Hay que tener en cuenta que este tipo de alojamientos destinados al turismo -los apartamentos- no cuentan con las mismas restricciones que las viviendas de uso turístico. En el caso de Sevilla, no se admiten más licencias desde el octubre de 2024 de estas últimas en el Casco Antiguo y parte de Triana, zonas que se consideran saturadas según las cifras manejadas por el Ayuntamiento.

En cualquier caso, los apartamentos turísticos no han dejado de crecer en los últimos meses. No en vano, el pasado marzo, la Gerencia de Urbanismo, dio vía libre a dos proyectos más que suman 23 apartamentos turísticos, junto a la Alameda de Hércules y en la Plaza del Museo, al lado del Museo de Bellas Artes, en la antigua casa de la familia de Mariano Bellver.

De momento, el Gobierno Local asegura que no puede hacer más de lo que ha hecho con respecto a los apartamentos turísticos. Donde sí se pretende intervenir es en la regulación de las inscripciones de viviendas turísticas, que actualmente tienen un tope del 10% sobre el total residencial de la zona en la que estén, para frenar este fenómeno.

El alcalde ya anunció que pronto tendrán los resultados de un nuevo informe para actualizar esta limitación de viviendas turísticas, aunque todavía no se han anunciado los resultados. Además, se trata de un compromiso de PP y Vox cuando pactaron el Presupuesto de 2026.