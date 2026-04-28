La Catedral de Sevilla restaurará todo su altar mayor en los próximos meses: cubiertas, vidrieras y rejas serán intervenidas

Intervenir todo el altar mayor de la Catedral de Sevilla: desde el techo a las vidrieras. Esta es la idea del Cabildo catedralicio que prepara una actuación integral sobre todo este conjunto del epicentro del templo mayor de la Archidiócesis de Sevilla. Así lo ha confirmado este martes el Deán de la Catedral, Francisco José Ortiz, al tiempo que asegura que las intenciones pasan por arrancar la ejecución del proyecto en el próximo curso 2026-27. La institución se encuentra inmersa también desde 2025 en la resturación del gran altar barroco de plata de la Seo Hispalense.

"Al igual que se ha retirado el altar de plata, hay un proyecto de intervención general sobre el altar mayor", ha indicado Ortiz en declaraciones a los medios de comunicación. El proyecto incorpora labores de conservación sobre todos los paramentos, vidrieras, altares laterales, cubiertas y el suelo. "Se aprobaría este año para comenzar el próximo curso", ha detallado el máximo responsable del monumento más visitado de toda la provincia.

Esta actuación se suma a la que está en marcha sobre el altar de plata desde principios de 2025 y que entró hace un par de meses en su fase definitiva. Es una obra realizada por los plateros Manuel Guerrero de Alcántara, sobrino del jerezano Juan Laureano de Pina, y Tomás Sánchez, platero que será del rey Felipe V, junto al latonero Andrés Alonso Ximénez. Se tratará de una intervención integral, que incluirá la gran vidriera, los paramentos, las pinturas murales y lienzos, así como los retablos de la Virgen de Belén y de la Asunción de Durango.

Una nueva alfombra de la Real Fábrica de Tapices

Dentro de la actuación sobre este altar, el Cabildo ha encargado una nueva alfombra a la Real Fábrica de Tapices elaborada con la técnica del nudo turco de forma íntegramente manual, que fue introducida en España en el siglo XVII. La superficie de esta nueva pieza alcanza los 127 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto de 170.000 euros, aproximadamente. Está previsto que la entrega de la pieza se realice en octubre de 2027, aunque no estará colocada hasta que finalice la intervención integral anunciada sobre el altar mayor.

Nueva alfombra para el altar mayor de la Catedral de Sevilla que realizará la Real Fábrica de Tapices. / CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

Los dibujantes han estado un total de "dos meses a full" esbozando la pieza que enriquecerá en el futuro el patrimonio del mayor templo de la Archidiócesis. "Se dibuja primero a mano alzada en papel de estraza al mismo tamaño que va a tener la alfombra. Posteriormente, se pasa a la mesa para perfilar con rotulador con el fin de marcar el dibujo final sobre el que los artesanos harán los nudos", ha indicado Alejandro Klecker, director general de la Real Fábrica de Tapices. En total, se estima que por cada metro cuadrado se tejerán unos 24.000 nudos por parte de un total de 10 trabajadores artesanos. El color de esta nueva alfombra recoge tonos burdeos en material de lana de oveja merina española. Una especie criada en Burgos y teñida en la Real Fábrica de Tapices. "Es un claro ejemplo de economía circular y sostenible", detallaba Klecker.

Por su parte, el Deán del Cabildo, Francisco José Ortiz, ha destacado el enriquecimiento en materia espiritual y patrimonial que supone la incorporación de esta pieza: "La propia alfombra va a dignificar el culto y la historia de nuestro retablo". La obra firmada este martes está en la línea de las alfombras ubicadas en enclaves importantes como el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España o el Palacio Real.

La historia del altar mayor de la Catedral se remonta al siglo XV

El altar mayor de la Catedral de Sevilla, junto con su retablo, es una de las grandes piezas del arte religioso europeo: su gestación comenzó en 1482 y se prolongó durante más de ocho décadas, hasta quedar concluida en 1564. La obra nació en clave tardo-gótica, pero fue incorporando lenguajes renacentistas a medida que distintos maestros intervenían en ella, lo que explica su mezcla de estilos y su extraordinaria riqueza iconográfica.

Además de su escala monumental -estando considerado el más grande de la cristiandad-, el conjunto está pensado como un gran relato visual de la fe, con decenas de relieves y más de doscientas figuras que articulan escenas bíblicas y santos. En el centro del banco aparece la Virgen de la Sede y, coronando el conjunto, el Cristo del Millón, dos imágenes que sintetizan la devoción y la memoria histórica que han convertido este altar en uno de los símbolos más reconocibles de la Catedral.