Sucesos
Herido grave un repartidor en moto tras chocar con un coche en Cardenal Bueno Monreal
Los servicios sanitarios del 061 atendieron al repartidor herido y lo trasladaron a un hospital sevillano tras el accidente
Un repartidor en ciclomotor ha resultado herido grave este martes tras colisionar con un turismo en la avenida Cardenal Bueno Monreal, a la altura de Manuel Siurot, en Sevilla.
El motorista, de 34 años, ha sido trasladado a hospital por parte de los servicios sanitarios del 061, según informa el Consistorio a través de las redes sociales de Emergencias Sevilla.
La Policía Local investiga las causas del accidente y una vez finalicen los trabajos en el lugar del siniestro se restablecerá el tráfico.
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