Herido grave un repartidor en moto tras chocar con un coche en Cardenal Bueno Monreal

Un repartidor en ciclomotor ha resultado herido grave este martes tras colisionar con un turismo en la avenida Cardenal Bueno Monreal, a la altura de Manuel Siurot, en Sevilla.

El motorista, de 34 años, ha sido trasladado a hospital por parte de los servicios sanitarios del 061, según informa el Consistorio a través de las redes sociales de Emergencias Sevilla.

La Policía Local investiga las causas del accidente y una vez finalicen los trabajos en el lugar del siniestro se restablecerá el tráfico.