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Herido grave un repartidor en moto tras chocar con un coche en Cardenal Bueno Monreal

Los servicios sanitarios del 061 atendieron al repartidor herido y lo trasladaron a un hospital sevillano tras el accidente

Vídeo | Un motorista de reparto sufre heridas graves tras un accidente con un coche en Cardenal Bueno Monreal

Vídeo | Un motorista de reparto sufre heridas graves tras un accidente con un coche en Cardenal Bueno Monreal

El Correo

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Sevilla

Un repartidor en ciclomotor ha resultado herido grave este martes tras colisionar con un turismo en la avenida Cardenal Bueno Monreal, a la altura de Manuel Siurot, en Sevilla.

El motorista, de 34 años, ha sido trasladado a hospital por parte de los servicios sanitarios del 061, según informa el Consistorio a través de las redes sociales de Emergencias Sevilla.

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La Policía Local investiga las causas del accidente y una vez finalicen los trabajos en el lugar del siniestro se restablecerá el tráfico.

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