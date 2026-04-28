Cortada la A-92 en Mairena del Alcor por un accidente en sentido Sevilla

La A-92 permanece cortada desde las 06.40 horas de este martes en Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla, a causa de un accidente de tráfico registrado a la altura del punto kilométrico 23, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia afecta al sentido de entrada a la capital hispalense, por lo que los conductores que circulan por esta vía en dirección a Sevilla se están viendo obligados a modificar su recorrido. La DGT ha indicado que existe un desvío debidamente señalizado para canalizar la circulación mientras se trabaja en la zona del siniestro.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles personas afectadas. Tráfico recomienda extremar la precaución, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.