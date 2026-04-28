Cortada la A-92 en Mairena del Alcor por un accidente en sentido Sevilla
La vía permanece cortada desde primera hora de la mañana a la altura del kilómetro 23 en dirección a Sevilla, obligando a desvíos señalizados.
La A-92 permanece cortada desde las 06.40 horas de este martes en Mairena del Alcor, en la provincia de Sevilla, a causa de un accidente de tráfico registrado a la altura del punto kilométrico 23, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).
La incidencia afecta al sentido de entrada a la capital hispalense, por lo que los conductores que circulan por esta vía en dirección a Sevilla se están viendo obligados a modificar su recorrido. La DGT ha indicado que existe un desvío debidamente señalizado para canalizar la circulación mientras se trabaja en la zona del siniestro.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre posibles personas afectadas. Tráfico recomienda extremar la precaución, respetar la señalización provisional y seguir las indicaciones de los agentes y servicios de emergencia desplazados hasta el lugar.
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