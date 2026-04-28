¿Quién decide cuánto pagas por el agua?: el precio y su futuro en Andalucía, a debate en Aquaforum 2026

El agua siempre ha formado parte del día a día en Andalucía: regando cultivos, impulsando la actividad industrial, abasteciendo al turismo y sosteniendo la vida. Durante años fue un recurso que se daba por hecho, sin embargo, ese escenario ha cambiado.

Hoy, la sequía, el impacto del cambio climático y la creciente presión sobre los recursos hídricos han colocado el debate en primer plano. Surgen preguntas inevitables: ¿quién determina el valor del agua?, ¿cómo se gestiona en un contexto de escasez?, ¿qué estrategias se están aplicando para garantizar su sostenibilidad? y ¿están nuestras infraestructuras preparadas para afrontar un cambio climático cuyas consecuencias ya son evidentes?

Para dar respuesta a estas preguntas surge Aquaforum 2026, una iniciativa impulsada por El Correo de Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y Emasesa y el patrocinio de COX y Aqualia, que situará a Sevilla en el centro del debate sobre uno de los grandes desafíos actuales: el valor económico, social y ambiental de un recurso esencial.

El encuentro tendrá lugar el próximo 29 de abril en la Sala Machado de la Fundación Cajasol y reunirá a responsables públicos, expertos técnicos y representantes del ámbito empresarial, con el objetivo de abordar de forma conjunta los retos presentes y futuros en la gestión del agua.

Qué hay detrás del precio del agua

Cuando llega el recibo mensual, la mayoría solo ve una cifra. Pero detrás de ese importe existe una red compleja de decisiones, inversiones y servicios: captación, depuración, mantenimiento de infraestructuras, distribución, control sanitario y planificación.

La primera mesa redonda de Aquaforum 2026, moderada por Javier Alonso, redactor jefe de este medio, abordará precisamente ese escenario bajo el título "El coste real del agua: sostenibilidad, inversión y servicio público". Una conversación necesaria para entender cómo se fija el precio del agua, qué factores influyen y cómo se compara la factura española con la de otros territorios europeos o comunidades autónomas.

Participarán representantes de entidades clave como EMASESA, Aqualia, Diputación de Sevilla y Airbus Sevilla, ofreciendo una visión plural sobre uno de los temas más sensibles para ciudadanos y empresas.

Sequía e inundaciones: el nuevo reto del agua

Si antes el problema era la escasez, ahora también lo es el exceso. Meses sin lluvias pueden dar paso a episodios torrenciales en apenas horas, y Andalucía lo sabe bien. Por eso, la segunda mesa del foro mirará hacia el futuro con el debate "Grandes apuestas para gestionar el agua en una emergencia climática: de la gran sequía a las inundaciones".

La sesión, moderada por Isabel Morillo, directora de esta cabecera, contará con la participación de representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, COX y la Universidad de Sevilla, que aportarán su visión desde la planificación hidrológica, la innovación, la gestión medioambiental y la formación especializada vinculada al ciclo integral del agua.

Por qué Sevilla es clave en el debate del agua

La elección de Sevilla no es casual. Andalucía depende del agua para sectores estratégicos como la agricultura, el turismo y la industria. En una comunidad donde cada gota cuenta, debatir sobre tarifas, eficiencia y sostenibilidad es hablar directamente de empleo, competitividad y calidad de vida.

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Aquaforum 2026 busca precisamente eso: abrir un espacio de reflexión riguroso, útil y conectado con la realidad. No se trata solo de cuánto cuesta el agua, sino de cuánto vale realmente.