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Narcotráfico

Desmantelan una cocina donde se adulteraba y distribuía cocaína en Valencina de la Concepción

La Policía Nacional ha detenido al presunto responsable de este espacio, que se dedicaba además supuestamente "al menudeo de esta sustancia estupefaciente"

Cocina donde se adulteraba cocaína en Valencina de la Concepción.

Cocina donde se adulteraba cocaína en Valencina de la Concepción. / POLICÍA LOCAL SEVILLA

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La Policía Nacional ha desmantelado una cocina doméstica "utilizada para la adulteración, corte y posterior distribución de cocaína en la localidad de Valencina de la Concepción", según han informado este martes desde el Cuerpo. A raíz de esta actuación, los agentes desplegados en el marco de la operación Dolmen han detenido al presunto narcotraficante responsable de este espacio, que ha ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

"La investigación se inició a finales del pasado mes de diciembre de 2025, tras la aprehensión de una pequeña cantidad de cocaína", han explicado desde la Policía Nacional. "A raíz de estos hechos, se procedió a la judicialización de la investigación, autorizándose diversas medidas que permitieron la plena identificación del principal investigado, quien además se dedicaba de forma paralela al menudeo de esta sustancia estupefaciente".

Tras varios meses de pesquisas, el pasado 30 de marzo "se llevó a cabo la fase de explotación de la investigación mediante una diligencia de entrada y registro en el domicilio del investigado". En esta actuación, se arrestó al "presunto autor de un delito de tráfico de drogas, así como con el desmantelamiento del punto utilizado para la adulteración, corte y posterior envasado de cocaína".

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"Durante el operativo se intervinieron aproximadamente 700 gramos de cocaína, además de sustancia de corte, cafeína y diversos útiles destinados al pesaje y manipulación de la droga", han detallado fuentes del Cuerpo. "Asimismo, se incautaron 400 euros en efectivo, un inhibidor de frecuencias, dos prensas caseras y un vehículo utilizado para el transporte y distribución de la sustancia", añaden desde la Policía Nacional.

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