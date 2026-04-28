Detenido tras circular sin permiso de conducir en un vehículo robado en febrero

La Policía Local ha detenido a un varón de 43 años que circulaba sin permiso de conducir por pérdida de puntos al volante de un vehículo sustraído en febrero de 2026, en un nuevo caso que combina delito contra la seguridad vial y robo de automóvil.

El conductor ha sido interceptado en la zona norte de la capital, según informa el Ayuntamiento a través de Emergencias Sevilla.

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Los agentes han procedido a su detención después de una maniobra evasiva por parte del ahora arrestado.