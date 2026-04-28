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Detenido tras circular sin permiso de conducir en un vehículo robado en febrero

El vehículo sustraído en febrero de 2026 fue la clave para detener al conductor que carecía de permiso de circulación

Operarios de la grúa municipal inmovilizan el vehículo en el que circulaba el conductor sin carnet.

Operarios de la grúa municipal inmovilizan el vehículo en el que circulaba el conductor sin carnet. / EMERGENCIAS SEVILLA

El Correo

El Correo

Sevilla

La Policía Local ha detenido a un varón de 43 años que circulaba sin permiso de conducir por pérdida de puntos al volante de un vehículo sustraído en febrero de 2026, en un nuevo caso que combina delito contra la seguridad vial y robo de automóvil.

El conductor ha sido interceptado en la zona norte de la capital, según informa el Ayuntamiento a través de Emergencias Sevilla.

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Los agentes han procedido a su detención después de una maniobra evasiva por parte del ahora arrestado.

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