Dos detenidos por transportar un kilo de hachís oculto en un coche en Alcalá del Río
Dos operaciones de la Guardia Civil en la provincia de Sevilla concluyen con dos detenciones y la incautación de droga
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 30 y 49 años, en dos actuaciones desarrolladas en Alcalá del Río y La Rinconada, donde los agentes intervinieron sustancias ilícitas y localizaron a una persona sobre la que pesaba una requisitoria judicial.
En la primeras de las operaciones, se identificaron a los ocupantes de un turismo y tras el registro del vehículo se hallaron diez tabletas de resina de hachís, con un peso total de un kilogramo, según informa en un comunicado.
La droga estaba oculta entre los efectos personales de uno de los viajeros. De este modo, se procedió a la detención de un varón por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Arresto en La Rinconada por requisitoria judicial
Posteriormente, en la localidad de La Rinconada, los agentes identificaron a un segundo individuo, sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor de búsqueda, detención y personación dimanante de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia número 10 de Sevilla, por lo que fue arrestado de inmediato.
La operación ha concluido con la puesta a disposición judicial de ambos detenidos y la retirada del mercado de una cantidad significativa de sustancias estupefacientes.
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