Entrenúcleos estrena la primera "Tienda 9" de Mercadona con más frescos y una compra más rápida

Mercadona ha estrenado en Dos Hermanas (Sevilla) su primer supermercado con el nuevo modelo ‘Tienda 9’, un formato que introduce cambios en la organización del espacio y en la forma de hacer la compra, con más protagonismo para los productos frescos y recorridos más ágiles para los clientes.

El establecimiento, ubicado en la avenida de las Universidades, en Entrenúcleos, ha sido reformado tras una inversión de 3,3 millones de euros y cuenta con una plantilla de 56 trabajadores.

Qué cambia al hacer la compra

Una actualización de la conocida como "Tienda 8", que se llevará a cabo entre 2026 y 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros. / El Correo

El principal cambio de este nuevo modelo es la reorganización completa del supermercado. Mercadona pasa de una distribución por secciones a otra basada en procesos, lo que permite una disposición más intuitiva de los productos.

Servicios y horario Dispone de 209 plazas de aparcamiento: cinco de ellas para vehículos eléctricos y cuatro para bicicletas.

Mantiene el servicio de compra online.

Horario de apertura de lunes a sábado, de 09:00 a 21:30 horas.

En la práctica, esto se traduce en una compra más rápida, con menos desplazamientos dentro de la tienda y una mayor facilidad para encontrar los productos, especialmente en la sección de frescos.

Más espacio para frescos y mejor preparación

Reapertura del nuevo supermercado de Mercadona en Entrenúcleos. / El Correo

Uno de los ejes de la ‘Tienda 9’ es el refuerzo de los productos frescos. Para ello, se ha creado un nuevo obrador central que agrupa en un mismo espacio tareas como el corte, cocción o envasado. Esta centralización permite mejorar la calidad y frescura de los productos, además de liberar espacio en tienda para el autoservicio.

Una tienda más eficiente y sostenible El nuevo modelo también introduce mejoras técnicas orientadas a la eficiencia: Sistemas en las neveras que reducen la pérdida de frío.

Uso de CO₂ como refrigerante.

Renovación de equipos.

Para la compañía, estas medidas permiten reducir hasta un 10% el consumo energético y hasta un 40% el de agua.

Parte de un plan nacional de transformación

Nuevo modelo de "Tienda 9". / El Correo

La apertura de esta tienda forma parte del plan de Mercadona para implantar progresivamente el modelo ‘Tienda 9’ en toda España. La compañía prevé contar con unas 60 tiendas de este tipo en 2026.

Este proceso supone una evolución del modelo anterior (Tienda 8) y se desarrollará hasta 2033 con una inversión total prevista de 3.700 millones de euros.