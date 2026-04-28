Una estudiante sevillana representará a España en la Olimpiada Internacional de Filosofía en Polonia
Andrea Bernáldez, alumna del St. Mary’s School de Sevilla, participará en la Olimpiada Internacional de Filosofía tras destacar en la fase nacional en la categoría de disertación en inglés
Andrea Bernáldez González-Rojas, alumna del St. Mary’s School de Sevilla, ha sido seleccionada para representar a España en la próxima Olimpiada Internacional de Filosofía (IPO), que se celebrará en Polonia. Su participación sitúa el talento académico sevillano en uno de los escenarios más exigentes a nivel mundial dentro del ámbito de las humanidades.
Clasificación tras un destacado resultado nacional
La estudiante logró el segundo puesto en la Olimpiada Filosófica de España, una competición que reúne a los mejores alumnos de cada comunidad autónoma tras superar fases previas. En concreto, destacó en la categoría de Disertación en inglés, donde puso de manifiesto su capacidad analítica, rigor argumentativo y claridad en la exposición de ideas.
Un evento de referencia internacional
La Olimpiada Internacional de Filosofía está considerada la competición más prestigiosa del mundo para estudiantes de secundaria en esta disciplina. En esta edición participarán representantes de más de 50 países, que deberán enfrentarse a la redacción de ensayos filosóficos en un idioma extranjero, uno de los principales retos de la prueba.
Reconocimiento al talento joven sevillano
Desde el St. Mary’s School han valorado este hito como reflejo de su apuesta por el pensamiento crítico y la excelencia académica. Asimismo, este logro pone en valor el nivel del alumnado sevillano y su capacidad para competir en entornos internacionales de alta exigencia.
Un reto académico y lingüístico
Durante la competición, Andrea afrontará pruebas que combinan conocimiento filosófico, dominio de idiomas y capacidad de argumentación. Su presencia en esta cita internacional evidencia la vigencia de la filosofía entre los jóvenes y confirma que España cuenta con nuevas generaciones preparadas para destacar en el ámbito global.
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