El Hospital Virgen Macarena estrena un mamógrafo de última generación que mejorará el diagnóstico de 6.000 mujeres al año

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha dado un paso significativo en la lucha contra el cáncer de mama con la puesta en marcha de un nuevo mamógrafo digital con contraste en su Área Radiodiagnóstico, "facilitando la detección temprana de lesiones mamarias". Se estima que este nuevo equipo pueda beneficiar a unas 6.000 pacientes cada año que recibirán "una mejor atención y diagnósticos más precisos". Como ha emitido la Junta de Andalucía en una nota, el nuevo equipamiento funciona con menores dosis de radiación y dispone de sistemas de reducción de compresión de la mama, palas flexibles y un detector más fino y de bordes redondeados.

Una de las novedades más destacadas del dispositivo es su detector digital con tecnología Hexagonal Close Pattern (HCP), que sustituye el tradicional patrón cuadrado de píxeles por una disposición hexagonal. Este avance permite visualizar lesiones que anteriormente podían pasar desapercibidas debido a la superposición de estructuras glandulares, lo que resulta especialmente útil en mamas densas, donde el diagnóstico convencional presenta mayores dificultades. De esta manera, "se mejora la detección precoz de tumores y, con ello, las probabilidades de éxito en el abordaje del cáncer de mama".

Para los responsables del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen Macarena, "este tipo de dispositivos nos aportan una calidad de imagen mucho mejor". Igualmente, destacan que "el diseño ofrece mayor comodidad y ejerce menos presión, lo que puede reducir el impacto negativo que tiene esta prueba para muchas pacientes, evitando el efecto disuasorio". Por otra parte, este nuevo sistema de mamografía aporta una mayor información y estudios más precisos gracias a la integración de softwares específicos con inteligencia artificial (IA) de posicionamiento de la mama. Esta nueva prestación "permite evitar repeticiones de las pruebas, reduce el tiempo de duración de la misma y posibilita obtener una imagen de mayor resolución".

Todas las técnicas mamográficas quedan integradas en una única plataforma, lo que agiliza el trabajo de los especialistas y contribuye, en última instancia, a mejorar las probabilidades de éxito en el abordaje del cáncer de mama mediante un diagnóstico más precoz y preciso. De este modo, con todas estas mejoras "se facilita y acelera la toma de decisiones por parte de los profesionales sanitarios".