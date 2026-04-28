Sevilla Este suma un nuevo hotel en la parcela del antiguo 'esqueleto': dos estrellas y siete plantas con 120 habitaciones frente a Fibes

Sevilla este acogerá un nuevo proyecto hotelero. Después del anunciado en el antiguo centro comercial Zona Este, la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo dará este martes luz verde a la licencia de obra de un nuevo hotel, que se ubicará en la esquina entre la Avenida Alcalde Luis Uruñuela y la calle Astrónomo José Luis Comellas.

Según fuentes de Urbanismo, la licencia que se otorga es para hotel de dos estrellas de 120 habitaciones y 37 plazas de aparcamiento, situado en la parcela nº18 del Sector EMU-4 del Plan Parcial de Ordenación nº2 del Polígono Aeropuerto de Sevilla.

Una parcela con tres edificios de usos diferentes

"Esta parcela se divide en dos zonas donde se proyectarán tres edificios de usos diferentes", han añadido las fuentes, que han aclarado que se trata de una parcela irregular, "aunque muy próxima a una forma rectangular, con una curvatura en sentido longitudinal adaptándose al trazado del vial principal desde el que se accede".

En concreto, el edificio objeto de este proyecto se situará al sureste de la parcela y se desarrollará en siete plantas sobre rasante (planta baja+6), una planta castillete para acceso privado a cubierta. "En este edificio de uso terciario se proyecta un hotel de dos estrellas mientras que, en el colindante, se proyecta una residencia de alojamiento estable", han subrayado.

En dicha parcela, donde cuelga también un cartel con el anuncio de la apertura de un nuevo supermercado Aldi, se ubicaba el 'esqueleto' de un edificio que ha permanecido en ese terreno durante muchos años y que formaba parte del paisaje frente a Fibes. Ya a principios de año se llevaron a cabo las labores de derrumbe de esta infraestructura hueca de cuatro plantas de altura.

Derrumbre del esqueleto que ha permanecido durante años en la parcela donde ahora se ubicará el nuevo hotel. / El Correo

Muy cerca del nuevo hotel de Zona Este

Este nuevo establecimiento se sitúa junto al Hotel Sevilla Congresos, de cuatro estrellas, y muy cerca del nuevo proyectado en el antiguo centro comercial Zona Este. En este caso, la parcela se convertirá en un nuevo complejo que aunará una zona comercial y un hotel de entre tres o cuatro estrellas. La categoría quedará determinada por la cadena del sector que finalmente opere el establecimiento, que se situará enfrente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Según ha podido saber este periódico, en la actualidad hay tres cadenas hoteleras interesadas en la gestión de este nuevo hotel, cuyas dimensiones se situarán entre los 7.500 y los 8.000 metros cuadrados y que albergará entre 170 y 200 habitaciones una vez se ponga en marcha, previsiblemente en un plazo de dos años, una vez se cierre el acuerdo, aunque los plazos aún no están definidos.

El interés por gestionar este nuevo establecimiento hotelero -cuyo estudio de detalle quedó aprobado de manera definitiva en el Pleno municipal de este jueves, con los votos a favor de PP, PSOE y VOX y la abstención del Grupo Podemos-IU- se enmarca dentro del aumento del turismo experimentado en Sevilla en los últimos años. De hecho, la patronal calcula 54 aperturas entre hoteles y alojamientos turísticos a medio plazo entre la capital y la provincia.