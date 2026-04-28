El nuevo tranvibús, 43 minutos de Sevilla Este al Prado si no hay tráfico: "La LE iba más directa y era más rápida"

43 minutos. Ese es el tiempo que tardan los vecinos de Sevilla Este en llegar al Prado de San Sebastián, la nueva última parada del recorrido del tranvibús (TB1) que se ha puesto en servicio este lunes 27 de abril. Cuarenta y tres minutos registrados por este periódico fuera de los picos de tráfico, lo que implica que dicho tiempo podría ser considerablemente mayor durante las franjas de mayor demanda, como el mediodía o primera hora de la mañana.

La nueva medida llega tras el cambio de recorrido del tranvibús por la Feria de Abril, lo que ha conllevado además, la desaparición de la Línea Este (LE) tras ocho años y medio de recorrido ininterrumpido. Los vehículos de esta línea se han incorporado al propio tranvibús, una decisión que generado desconcierto entre un sector del distrito Este-Alcosa-Torreblanca que ha iniciado incluso una recogida de firmas.

"Creemos que esa nueva ampliación va a dar más servicio a los vecinos de Sevilla, que llevan mucho tiempo esperando que se solucionen los problemas de movilidad. La solución, evidentemente, es que es la línea 2 de metro de Sevilla, pero hasta que llegue esa línea 2, creemos que el tranvibus va a ser una buena solución, y que la integración con esta línea Este nos va a dar también una mejor solución", defendió el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

El cambio en la movilidad de Sevilla Este

Es el tema del día. Tanto dentro del tranvibús como en las propias paradas como ha podido comprobar este periódico. Todos los usuarios del transporte público hablan de lo mismo, aunque cada uno con opiniones distintas. Marta y su marido han hablado durante todo su recorrido de lo mismo. "Te lo venden como una nueva línea. Eso no es así, porque han puesto uno y han quitado otro", replica su marido. Marta asiente durante la conversación, mientras él sigue rebatiendo: "La línea LE era de lo mejorcito. Y fíjate tú, ya se la han cargado. Era mucho mejor porque iba más directo y más rápido".

Otros, como es el caso de un joven que habla por teléfono, comprende que quiten la antigua línea. "¿Sabes que han quitado el LE? Yo lo escuché el otro día en las noticias y he ido a la parada y ya no está", comenta tras la pausa, esperando la respuesta al otro lado de la línea. Tras este parón, continúa resignado: "Tiene sentido. Es más lento que el LE pero bueno".

Marcos es vecino también de Sevilla Este, y explica que no es usuario frecuente del tranvibús porque "sinceramente, no es útil para mí. Solo te lleva a Santa Justa por si te vas de viaje". Además, como socio bético, acude frecuentemente al estadio La Cartuja a ver a su equipo y explica que para llegar ha probado usar el tranvibús de lanzadera para luego coger el C2, "pero es inútil. Tardo más que si voy en coche con un atasco". Además, afirma que nadie de su entorno usa esta línea por las mismas razones que él expone. Edgar, sin embargo, es de Torreblanca, y la medida no le supone ninguna diferencia porque él acaba su recorrido en Los Arcos.

La desaparición del LE ha hecho que esos autobuses pasen a formar parte de más medios para el TB1 y haya un menor tiempo de espera, concretamente de siete minutos. Marcos, sin embargo, explica que antes de este cambio también había una espera de siete minutos, pero en realidad "han llegado a ser veinte minutos, han acabado dejándome tirado y terminar cogiendo un Cabify".

Una medida que aísla

Este vecino explica que esta nueva medida de la desaparición del LE "no solo nos aísla más, sino que nos lleva más lejos de lo que está". Siente que la lucha de haber conseguido 6 líneas de autobús que conecta al barrio ha quedado mermada con esta línea "la cual era muy útil porque hacía de lanzadera con el metro. Si quieren llegar a San Bernardo, ahora tienen que tardar 40 minutos"

Sin embargo, no todos son conocedores de esta nueva noticia. Es el caso de una mujer que ha llegado a la parada en Avenida La Aeronáutica y mirando la pantalla para ver el tiempo de espera, ha preguntado perpleja: "¿Ahora que llega al Prado el tranvibús?". Otro vecino de la zona, que ha omitido dar su nombre, tampoco conocía el nuevo recorrido. "No conocía la medida. Vaya tela. En vez de poner, quitan. ¡Qué alegría!", grita con sorna. Al enterarse de que el tiempo de espera ha disminuido, lo alaba. "Se agradece que entre menos tiempo, mejor", concluye cuando ve llegar al medio por la avenida. Dentro del autobús dos desconocidas que sí conocen la medida, se explican mutuamente cuál es ahora el nuevo recorrido que toma, y entre gestos y giros de muñecas simulando las distintas calles, concuerdan y llegan al recorrido exacto.

Esta ampliación de recorrido estará en vigor hasta que las obras de la Plaza del Duque se concluyan y la línea del TB1 conecte a Sevilla Este con el centro de la ciudad. La fecha, como se conoce oficialmente, llegará en el mes de septiembre, aunque puede variar. Por ello, la desaparición del LE lleva a los vecinos a una pregunta común: ¿Qué pasará cuando el tranvibús vaya al Duque?